Durmaz, basına yansıyan "Gaziantepspor kapanıyor" şeklindeki haberlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün kapatılacağı yönünde kendisinin açıklamalarının olmadığını söyledi.

Kendilerinin kulübü kapatmak gibi bir niyetlerinin olmadığını anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Kulüp çalışanları ve futbolcular, maddi kaynak olmadığı için antrenmana ve maça çıkmayacaklar. Kulübün kapanması da buna bağlı çıkan sonuç olacak gibi. Yarın öğle saatlerinde halkımızla Demokrasi Meydanı'nda buluşacağız. Eğer yeterli destek gelmezse sayın valimize kulübün anahtarını teslim edeceğiz."

Mevcut sorunların devam etmesi halinde takımın kamp yapamayacağına ve sezon başladığında da maça çıkamayacağına işaret eden Durmaz, "Göreve geldiğimizde resmen enkaz devraldık. Bugüne kadar enkazı kaldırmaya çalıştık. Gaziantepspor'u deplasmana götürebilirsek veya maça çıkarabilirsek bunu başarı diye kabul ettik. FIFA'da 6 puanımız silinecekti, onun ödemesini yaptık. Kulüp çalışanlarının alacaklarını ödedik. Tüm bunları kendi gücümüzle yaptık ama dayanacak gücümüz de kalmadı." diye konuştu.

"KULÜBÜMÜZÜN 110 MİLYONDAN FAZLA BORCU VAR"

Başkan Durmaz, maddi sıkıntılar nedeniyle kampa gidemeyeceklerini ve mevcut tesislerde antrenman yapmayı planladıklarına aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcularımız maddi sıkıntılar nedeniyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Kulübümüzün 110 milyondan fazla borcu var. Transfer için acil olarak 10 milyona ihtiyacımız var. Ya Allah deyip maça çıkabilecek kadar ödeme yapabilmemiz için de 4 milyon gerekiyor."