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, Fenerbahçeli 'ın durumunu sordu!

Teknik Direktörü 'in, ’nin büyük ortağı Fahrian’la yemekte bir araya geldiği iddia edildi. Habere göre Fenerbahçeli ve 04 forması giyen orta saha oyuncusu ’in durumu masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 10:55
Fatih Terim, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın durumunu sordu!

Tatil için Amerika'da bulunan 'in sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi. 'da tüm yetkileri eline alan tecrübeli teknik adamın, 'nin büyük ortağı Wolfgang Fahrian ve onun Türk ortağı 'la yemek yedikleri belirtildi. Terim'i yemeğe davet edenin Özcan olduğu Fahrian'ın da bu görüşmede bulunmasının bir transfer görüşmesi olarak yorumlanabileceği dedikodusu yayıldı.

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FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Hasan Ali, 'nin yanı sıra adı Galatasaray ile anlan ve 'in gözdesi Fourtinis'in de menajerliğini yapan Fahrian'la nasıl bir görüşme yapıldığı sır olarak kaldı. Fakat sol bek isteyen ve milli takımda vazgeçemediği Hasan Ali'nin Fenerbahçe'den ayrılma durumu ve Ndiaye'nin çok tartışıldığı ortamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meyer'le ilgili bazı sürpriz konuşmaların geçmiş olabileceği ifade edildi.

(Fotomaç)

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Fatih Terim, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın durumunu sordu!
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