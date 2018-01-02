Fatih Terim, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın durumunu sordu!

Tatil için Amerika'da bulunan Fatih Terim'in sürpriz bir görüşme yaptığı iddia edildi. Galatasaray'da tüm yetkileri eline alan tecrübeli teknik adamın, Rogon Menajerlik Şirketi'nin büyük ortağı Wolfgang Fahrian ve onun Türk ortağı Kadir Özcan'la yemek yedikleri belirtildi. Terim'i yemeğe davet edenin Özcan olduğu Fahrian'ın da bu görüşmede bulunmasının bir transfer görüşmesi olarak yorumlanabileceği dedikodusu yayıldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Hasan Ali, Tolga Ciğerci'nin yanı sıra adı Galatasaray ile anlan Max Meyer ve Şenol Güneş'in gözdesi Fourtinis'in de menajerliğini yapan Fahrian'la nasıl bir görüşme yapıldığı sır olarak kaldı. Fakat sol bek isteyen ve milli takımda vazgeçemediği Hasan Ali'nin Fenerbahçe'den ayrılma durumu ve Ndiaye'nin çok tartışıldığı ortamda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meyer'le ilgili bazı sürpriz konuşmaların geçmiş olabileceği ifade edildi.

(Fotomaç)