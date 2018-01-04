Şenol Güneş'ten Cenk Tosun ve Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞUNLAR:

"Şampiyon olmak, şampiyon gibi düşünmekte geçer" Bunu ilk geldiğim zaman da söyledim, hedefimiz ilkemizden de felsefemizden de asla vazgeçmemek. Güzel futbol oynamak istiyoruz. Zor zamanlarımız da oldu ama hiçbir zaman mazeret üretmedik. Şikayet etmek yerine çözümlere odaklanmalıyız. Başarılı olmak istiyoruz. Dünyaya açılmaya, en zirve nereyse oraya gitmeye çalışıyoruz."

"Takım olarak da kulüp olarak da yeni başarılar elde etmek istiyoruz. Geçmiştekileri artık unuttuk. Yaptığımız işten heyecan duyuyoruz ve bu heyecanın başarı getirmesini bekliyoruz. Hiçbir zaman mazeret üretmedik, çözüm ürettik. Biz hep arkadan bakan olmak istemiyoruz, tam tersi zirveye çıkmak istiyoruz. Eksiklerimiz var, eleştireceğiz. Biz yıldızları seyreden değil onlarla beraber yarışan, onlarla beraber oynayan bir takım olmak istiyoruz"

"Tesadüfen iş yapıp, tesadüfen başarı elde etmek istemiyoruz. Bazı şeyler eksik, bunları biliyoruz. Dürüstlüğümüz sinmiş, ezik değil, yeri geldiği zaman da sesimizi çıkartacağız. Geçmişe değil, geleceğe bakacağız ve rakiplere saygı duyacağız ama hep en önde olmak için çalışacağız. İkinci yarıda daha güzel maçların olduğu bir yarış istiyoruz"

"BEN DE TELEVİZYONDAN ÖĞRENİYORUM"

"Cenk Tosun ile ilgili bu kulübün bir başkanı var. Hepimiz görev adamıyız. Ben bu takıma oyuncu almak isterim tabii ama ekonomi ile ilgili bir durum. Kamuoyunda baskı oluyor, al al al, iki ay sonra da sat sat sat denir. Bu konuda ben başkan ile konuşuyorum, düşüncelerimi anlatıyorum ve kararı da başkan veriyor. Ödeme yapılmadan alınacak her oyuncuya karşıyım. Her kulübün borcu var. Burada oyuncu alamayacaksam, oyuncumun da gitmesini istemem. Cenk Tosun gittiyse hayırlı olsun diyoruz, ben de televizyondan izledim. Hem üzüldüm, hem sevindim. Karakterli bir arkadaşı kaybediyoruz, seviniyorum daha da büyüyebilir"

"BİR FORVETİN DAHA ELİMİZDE OLMASI ÖNEMLİ"

"Para artıyorsa oyuncu alalım ama artmıyorsa elimizdekiler ile devam edelim. Cenk'i satıp aynı rakamlara başka oyuncu alacaksak istemem. Bir santrforun daha elimizde olmasın da yarar var, kanat/forvet gibi. Cenk gittiği için bunları konuşuyorum. Onu istiyor, bunu istiyor gibi, böyle bir şey yok"

"ARDA TURAN'I İSTEMEYECEK HOCA YOKTUR"

"Arda Turan'ı istemeyecek olan teknik direktör yoktur, Arda Turan şu anda Cenk'in kariyer olarak da önünde. Oyuncular olarak gündeme gelirse istememe gibi bir durum söz konusu değil. Beşiktaş, Arda'yı aldı, Messi'yi aldı ben de hayır mı diyeceğim. Arda'yı da beğeniyorum, Ozan Tufan'ı da beğeniyorum, Selçuk'u beğeniyorum. Her beğendiğim oyuncuyu alacağım diye bir şey yok zate. Cenk gidince bir oyuncu alınmasında yarar veri. Negredo var, Mustafa var ama Monaco'da da 5 tane forvet var. Listeye baktığımız zaman 4 kalecimiz var, Boyko ve Aras da bizimle değil. Benim düşüncem belli."

ORKAN ÇINAR VE MUSTAFA PEKTEMEK

"Ben hiç oyuncu almayın demiyorum ama benim kadro yeterli. Forvette Cenk giderse bir forvet alınmalı ama alınmazsa da takım içerisinden de bir formül bulacağız. Talisca olur, Negredo olur, Mustafa olur. Orkan'ı da şu anda isteyenler var, Mustafa Pektemek'i de isteyenler var. Beşiktaş'ta da oynama şansı gelebilir. Orkan iyi oyuncu, yetenekli futbolcu ama zaman zaman eksiklikleri olabilecekler. Lens var, Quaresma var, Talisca var, Babel var, kadronun çeşitliliğine de bakmamız lazım. Benim kadrom şu anda bu. Cenk gittiği için de bir oyuncu bakılıyor"

DEMBA BA, CENK TOSUN'UN YERİNE OLMAZ

"Cenk prensipte anlaşmış ve biz de ona göre plan yapıyoruz. Demba Ba geçen sezon sonunda sakatlık olmasaydı zaten bizimle kalacaktı. Tarz olarak da beğeniyorum ama sakatlık oldu, şu anda da ne durumda bilmiyorum. Cenk gitti, Demba Ba geldi şeklinde bir şey olmaz, bu durumu bilmiyoruz, oyuncuyu görmedik ve bu sebeple başka bir alternatif düşünebilir. Paramız yoksa Demba Ba tipinde de oyuncular alabiliriz ama paramız artacaksa başka alternatiflere yönelebiliriz."