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'tan 'a veda mesajı

'dan 'a olan Arjantinli oyuncu , camiaya teşekkür etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 11:31
Emmanuel Mas'tan Trabzonspor'a veda mesajı

'un geçtiğimiz sezon devre arasında Arjantin'in takımından ettiği , olmasının ardından bordo-mavili camiaya teşekkür ederek veda etti. Bordo-mavililerin Arjantin kulübüne 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile verdiği oyuncu bordo-mavili kulüpten alacağı 100 bin Euro'dan da vazgeçmişti.

Arjantinli oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabından İspanyolca ve Türkçe yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Beraber geçen bir yıl için, çok teşekkürler spor. Ben ve ailem bize karşı olan sevginiz ve yaşadığımız güzel anılar için sizlere müteşekkiriz. Hoşça kalın"

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Emmanuel Mas'tan Trabzonspor'a veda mesajı
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