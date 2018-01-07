Fenerbahçe
'nin Belek kampında ikinci gün basının karşısına çıkan isim Giuliano
oldu… Takım halinde şampiyonluk heyecanı duyduklarını belirten Brezilya
lı yıldız, "Daha önce yaşanan şampiyonluk kutlamalarından görüntüler izledim. Heyecan vericiydi.
Biz de takım olarak her şeyi yapacağız şampiyon olmak ve o kutlamaları yaşayabilmek için" dedi. Daha önceki şampiyonluklarda Alper'in ve basketbol takımında da Datome'nin saçlarını kestirdiği
hatırlatılan Giuliano "Böyle bir şey yapar mısın"
sorusuna, "Düşünmem gerek. Sizin bir tavsiyeniz var mı" yanıtını verdi. Basın mensuplarının "Gitar ve piyano çalıyorsun"
hatırlatması üzerine ise "Evet düşüneceğim. Resitale hazır olun"
diye konuştu.
DÜNYA KUPASI İÇİN BURADAYIM
dört ayda 8 gol, 1 asistlik performans ortaya koyduğunu ve kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığını hatırlatan Giuliano, "Büyük bir kulüpteyim ve sorumluluğumun farkındayım. Hedefim Dünya Kupası
'nda mücadele etmek. Bu çocukluk hayalim. Fenerbahçe'ye de Dünya Kupası'na gidebilmek için geldim. Performansım devam ederse gerçek olacağını biliyorum. En büyük rakibim kendimim ve kendimle yarışmayı seviyorum" dedi.
İLK 6 HAFTA KRİTİK
İlk 6 hafta bizim için önemli. Şampiyonluk yarışında direkt rakip olarak göreceğimiz takımlarla oynayacağız. İyi başlarsak şampiyonluk yarışında sonuna kadar olma şansımız yüksek olur. Brezilya'da futbol bir tutku, Türkiye'de ise insanlar futbola aşkla bağlılar.