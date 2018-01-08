Altını üstüne getirdiler

Süper Lig'in ilk yarısında yakaladığı çıkış ile son haftalara damga vuran Trabzonspor, özellikle altyapı oyuncularından aldığı verim ile ön plana çıktı. Bordo-mavili takımda altyapıdan yetişme isimler Mustafa Akbaş (756), Yusuf Yazıcı (1341) ve Abdülkadir Ömür (784) bu sezon ligde süre alırken, sahada iki bin 881 dakika kaldılar. Bu değer ise bordo-mavili takımı ligin altyapıdan oyuncularına A Takım'da en fazla süre veren ekip durumuna getirdi.

13 TAKIMIN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA

Kendi yetiştirdiği oyunculara 2 bin 881 dakika süre veren Trabzonspor, bu karnesi ile de ligde 13 takımın toplamından daha fazla bir değere ulaştı. Bordo-mavili takım; Karabük, Osmanlı, Alanya, Akhisar, Yeni Malatya, Kayseri, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor, Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Göztepe'nin toplamı olan 1935 dakikayı tek başına geçti. Oynattığı altyapı oyuncularından iyi performans da alan Trabzonspor, bu üç isimden ikisi olan Yusuf ve Abdülkadir'den 10 gollük katkı aldı. Yusuf Yazıcı 3 gol atıp, 3 asist yaparken, Abdülkadir ise 1 gol attı ve 3 asist yaptı.