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Fatih Terim golcüsünü buldu
Fatih Terim golcüsünü buldu
Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan Everton'a transferi
Galatasaray
'a yaradı... Sarı kırmızılılar golcü transferinde önemli bir aşama kaydetti.
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
10:42
Güncelleme Tarihi: 10.1.2018
11:00
GOLCÜ HAREKATI
Transferde öncelikle sol bek arayan
Galatasaray
ani bir manevrayla golcü harekatına da başladı.
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Fatih Terim golcüsünü buldu
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