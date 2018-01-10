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Fatih Terim golcüsünü buldu

Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan Everton'a transferi 'a yaradı... Sarı kırmızılılar golcü transferinde önemli bir aşama kaydetti.

FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 11:00
Fatih Terim golcüsünü buldu

GOLCÜ HAREKATI

Transferde öncelikle sol bek arayan ani bir manevrayla golcü harekatına da başladı.

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Fatih Terim golcüsünü buldu
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