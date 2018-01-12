Sadık Çiftpınar: Galatasaray'da bir kez bile...

Evkur Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, sezona iyi başlayamadıklarını ancak teknik direktör Erol Bulut'un göreve gelmesiyle kimliği olan bir takıma büründüklerini söyledi.

Sadık, sarı-siyahlı ekibin Antalya'da yaptığı kampta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Sağlam'ın ardından göreve gelen Erol Bulut yönetiminde iyi futbol oynadıklarını anlatan 25 yaşındaki stoper, şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun ilk 5 haftasında takım olarak iç açıcı bir görüntümüz yoktu. Erol hocamızın gelişiyle bir oyun kimliğimiz oldu. Kompakt bir futbol sergilemek istiyorduk. İlk hedefimiz savunmayı iyi yapıp, bulduğumuz pozisyonları değerlendirmekti. Bunu da son 5-6 maçta çok iyi yaptık. Şanssız olduğumuz, fırsatlar yakalayıp gole çeviremediğimiz maçlar vardı. Son iki maçta şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve çok iyi bir sezon geçiren Kayserispor'a karşı toplamda 2-3 pozisyon verdik. 2-1 ve 1-0'lık güzel iki galibiyet aldık. Hocamızla bir kimliğimiz oluştu. Çok iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda da üstüne koyarak devam edeceğiz."

"TAKIMIN İSKELETİ TUTULDU"

Sadık Çiftpınar, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadronun iskeletinin korunduğunu, sarı-siyahlı yönetimin çok doğru bir karar verdiğini belirtti.

Geçen sezon da teknik direktör İrfan Buz yönetiminde çok güzel futbol oynadıklarını anlatan Sadık, şunları kaydetti:

"Takımın iskeleti tutularak bence çok doğru bir karar verildi. Bu da bu sezonki oyuna ve sonuçlara katkı verdi. Kazandığımız ve iyi oynadığımız maçların çoğunda geçen sezondan en az 5 oyuncu kadrodaydı. Bu rakam 7'ye de ulaştı. Bence gurur duyulacak bir şey. Kulüp adına da güzel bir şey. Yüksek maliyetler olmadan takımı Süper Lig'de 10. sıraya getirebilmek, yönetimin ve teknik ekibin başarısı, futbolcuların özverisi diyebilirim. Çok başarılı bir takımız. İlk yarı itibarıyla Süper Lig'de ilk 5'e girebilecek takımlardan biriyiz."

Sadık, ilk yarıda aleyhlerine hakem hatalarının yaşandığını ancak hakemlerin art niyetli olduğuna inanmadığını vurgulayarak, "Hakemlerimiz de sonuçta insan, robot değiller. Onların art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama 6-7 puanımız daha olabilirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte hatalar en aza iner. Kendi hatalarımızdan dolayı kaybettiğimiz maçlar da oldu." diye konuştu.

"GALATASARAY'DA BİR DEFA A TAKIM KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİM"

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu, altyapısında kaptanlık yaptığı Galatasaray'da A takıma alınmamasını şanssızlık olarak değerlendirdi.

Galatasaray altyapısında 4 sezon forma giydiğini hatırlatan Sadık Çiftpınar, "Galatasaray'a 14-15 yaşımda gitmiştim. Her sabah uyandığımda A takım hedefim vardı. Güne o şekilde başlıyordum. Hedeflerimden asla vazgeçmedim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekipte 4 sezon boyunca mücadelesini verdiğini aktaran Sadık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şanssızlıklar veya o dönem A takım hocalarımız beni tutmamış olabilir. Galatasaray altyapısında 4 sezon mücadele ettim, bütün milli takım kategorilerine gittim, PAF takımda iki sene kaptanlık yaptım, bir defa A takım kampına götürülmedim. Bu da benim şanssızlığım. Ancak ondan sonraki seçimlerimde yanılmadığımı gördüm. Mücadelemi ve çalışmamı devam ettirdim. Çok şükür Malatyaspor formasıyla Süper Lig'deyim. İçinde bulunduğum konumdan çok memnunum. Takımıma katkı vermek adına çalışmamı sürdüreceğim."

Sadık, A Milli Takım formasını giymeyi çok istediğini dile getirerek, "A Milli Takım'da oynamak benim en büyük hedeflerimden bir tanesi. Lucescu da kendini kanıtlamış, çok saygı duyulacak bir teknik direktör. Milli forma altında, ülkemi temsil etmeyi çok isterim. Benim için çok gurur verici olur." değerlendirmesinde bulundu.

"YALÇIN AYHAN'IN BENİM ÜZERİMDE ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Sadık, yarım sezon birlikte oynadığı ancak kadro dışı kalmasının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak Osmanlıspor'a giden Yalçın Ayhan'ın kendisinin üzerinde çok emeği olduğunu belirtti.

Yalçın Ayhan'ın tavsiyelerini dinlediğini anlatan sarı-siyahlı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Yalçın Ayhan'ın benim üzerimde çok büyük emeği var. İlk 5 haftada, takımdan ayrılmayı düşündüğüm süreçte bana çok sert tepki gösterdi. Bana, 'bu takımdan ayrılmayacaksın. Süper Lig futbolcusu olmak ayrı bir şey' dedi. Ben de onun söylediklerine uydum. Yanında oynadığım süreçte bana performans anlamında çok büyük katkıları oldu. İstemediğimiz olaylar yaşandı. Keşke böyle olmasaydı ve sezonun geri kalan kısmında Yalçın ağabey ile devam edebilseydim. Gittiği takımda başarılı olmasını yürekten isterim. Onunla 7-8 haftalık çok iyi performansımız vardı. Takımın çıkış yapmasında en büyük etki kaptanımız Yalçın Ayhan'ındır. Hocamızın olmadığı dönemlerde çok büyük rol üstlendi."

Sadık Çiftpınar, Yalçın Ayhan'ın kadro dışı kalmasından sonra savunmada birlikte oynadığı Arturo Mina ile ilgili, "Mina ile oynama fırsatı buldum. Kendisi kaliteli bir oyuncu. Zaten River Plate'den geldi. Kumaşı belli. Göztepe maçı dışında oynadığımız 4 maçta iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Göztepe karşılaşmasında duran toptan 3 gol yedik. O da bizim şanssızlığımızdı." diyerek sözlerini tamamladı.