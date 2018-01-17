Hıncal Uluç, Arda Turan'ın dönüşünü yazdı

Arda, adeta yoktan var olmuş bir değerimiz.. Ülkemizin adını, hem de en popüler alanda dünyaya duyuran bir değer.

Bir insanı durup dururken, dünyanın parasını verip Barcelona'ya transfer etmezler.

Ali Sami Yen stadında top toplayıcılıktan başlayıp, Nou Camp'ta yıldız futbolcu olmaya kadar yükselen bu kariyer, film öyküsü olur aslında.

Zirveye yükselmek zordur.

Ama orda kalmak daha da zordur.

İlkini başaran Arda, ikincide takıldı.

Tepe taklak düştü. Hem de öyle düştü ki, kendi ülkesinde, kendi kulübünde bile "Yok" sayıldı..

Sosyal medya yangına körükle gitti. Sosyal medyaya tavır alan yazılı ve görsel medyamız da lince katıldı.

Arda silinse, sürünse nasıl memnun olacaktı, binler, hatta milyonlar..