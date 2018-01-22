Yetki Terim’de!

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile forvet arayan Galatasaray'da Ahmed Musa transferinde mutlu sona yaklaşılmıştı. Seçimde Dursun Özbek'i geçerek sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olan Mustafa Cengiz, Ahmed Musa ve sol bek transferi için tüm yetkiyi teknik ekibe verecek. Seçim öncesi yapılan transfer planlarının devam etmesini isteyen Cengiz, bu kararıyla aynı zamanda Terim ve ekibine, "Florya'nın yönetimi sizde" mesajını verdi. İngiliz ekiplerinin istediği Ndiaye'nin satılıp satılmamasına ise Terim ile yapılacak toplantıdan sonra karar verilecek. Ndiaye satılırsa ön libero için ilk aday ise bir dönem Trabzonspor forması giyen Stephane Mbia.

LEİCESTER'DA HAYAL KIRIKLIĞI!..

26 yaşındaki Ahmed Musa, Rusya'da CSKA Moskova formasıyla vitrine çıktı, ancak 2016'da transfer olduğu Leicester City'de istediği süreleri alamadı.

GOMİS YOK!

Galatasaray'da cezalı Maicon ile sakatlığı süren Fernando sonrası Gomis de bu akşam forma giyemeyecek. Fransız golcü, arka adale sakatlığı nedeniyle Kayseri'ye götürülmedi.

ERDOĞAN'DAN CENGİZ'E TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü'nün başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi. Bu arada Beşiktaş Kulübü de Galatasaray'ın yeni başkanı Cengiz için tebrik mesajı paylaştı. Mesajda, "Başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'i tebrik ederiz" denildi.

REZERVASYON İPTAL EDİLDİ

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in Kayseri seyahati için 10 kişilik rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı. Ancak Mustafa Cengiz'e seçimde kaybeden Özbek rezervasyonları iptal etti. Dünkü kafilede yönetici bulunmazken, yeni başkan Mustafa Cengiz'in bugün 4-5 yönetici ile Kayseri'ye giderek takıma destek olması bekleniyor.