10 numaram sensin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesi hücum planını kesinleştirdi... Janssen'in yokluğunda ileride Fernandao ile yola devam edecek olan Kocaman, omzu çıkan Giuliano'nun yerine ise Alper ile Valbuena arasındaki tercihini de netleştirdi. Valbuena'ya forma verecek Kocaman'ın, Fransız yıldızını 10 numara pozisyonunda kullanacağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Valbuena ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken kendini çok iyi hazırlaması talimatı verdiği öğrenildi. Kocaman'ın, tecrübeli yıldıza "Çok zorlu bir deplasman öncesi önemli eksikler var. Bu maçta 10 numara sensin" dediği öğrenildi. Kocaman, oyuncunun dar alanda rahat çalım atabilme özelliğinden faydalanmayı planlıyor.

RAKİBE TOP ÇIKARTTIRMA!

Tecrübeli teknik adam, yaptığı görüşmede Valbuena'ya önde baskı konusunda uyarıda bulunurken, Trabzonspor'un geriden top çıkarmasını zorlaştırma adına bunun önemli olduğunun altını çizdi.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Aykut Kocaman, 10. haftadan itibaren bir şablon oluşturdu ve Giuliano'yu forvet arkası oynatmaya başladı. Bu kazandıran bir model oldu ve takımı zirveye taşıdı. Brezilyalının sakatlığında onun yaptığı işi en iyi kotaracak kişi Valbuena… Zaten serbest oynamayı da seviyor. Çok kritik maç öncesinde de en önemli yatırımını, ilk 11'de oynatması doğal ve doğru karar. Bence önümüzdeki hafta Valbuena'nın performansını daha farklı konuşmaya başlarız.

SKRTEL İÇİN KARAR GÜNÜ

Göztepe maçına ağrılarına rağmen kendisini zorlayarak çıkan Martin Skrtel, son iki antrenmanı kaçırdı. Neto'nun sakatlığı nedeniyle elinde Neustadter'den başka stoper bulunmayan Aykut Kocaman, sağlık heyetine Skrtel'le ilgili gelecek haftaların da düşünülerek kesinlikle risk alınmaması talimatı verdi. Slovak yıldız bugünkü antrenmanda da çıkamazsa Trabzonspor mücadelesinde riske edilmeyecek.

BAŞKAN KARARSIZ!

Son 3 deplasmana (Antalya, Bursa, Konya) takımla giden ancak maçın oynanmasını beklemeden İstanbul'a dönen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzon deplasmanında uğur denemesine devam edip etmemekte kararsız. Başkan Trabzon'a giderse, 3 Temmuz sürecinden bu yana ilk kez Trabzonspor maçı için bu şehirde bulunacak. Yıldırım deplasmanlara sadece uğur için gitmiyor, futbolcularla konuşarak maç motivasyonlarını sağlıyor.