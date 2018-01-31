Nagamoto, Galatasaray’daki ikinci Japon futbolcu

Galatasaray, uzun süredir aradığı sol beki transferin son günü buldu. Sezon başından beri Juventus'un Ganalı futbolcusu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, kulübünün futbolcuyu bırakmamasından sonra başka oyuncu arayışına girmişti. Galatasaray, aradığını yine İtalya'dan seçti. Sarı-kırmızılılar, Inter'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo'yu renklerine bağladı.

NAGATOMO'NUN KARİYERİ

Nagatomo, futbol hayatına 2002 yılında ülkesinin Higashi Fukuoka Lisesi'nin futbol takımında başladı. 31 yaşındaki futbolcu daha sonra Meji Üniversitesi'ne geçti. Japon futbolcu, profesyonel futbolculuk hayatına ise 2008 yılında FC Tokyo takımında başladı. Başarılı futbolcu, ilk yurt dışı deneyimini İtalya'da yaşadı. Nagatomo, 2010 yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden Cesena'ya transfer oldu. Japon futbolcu, 2011 yılının ocak ayında Inter'e kiralandı. Inter, yıldız futbolcu bonservisini sezon sonunda da 8 milyon 500 bin Euro'ya aldı.



8 SEZONDUR INTER'DE

İtalya ekibinde 2011 yılından beri 173'ü 11 olmak üzere 210 karşılaşmaya çıkan Nagatomo, toplam 16 bin 003 dakika süre aldı. Japon futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandırırken, 18 de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, Inter kariyerinde 20 sarı, 4 de kırmızı kart gördü.



İKİNCİ JAPON FUTBOLCU

Nagatomo, Galatasaray'ın aynı zamanda ikinci japon futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılar daha önce de 2006-2007 sezonunda Junichi Inamoto'yu transfer etmişti. Inamoto, Galatasaray'da 1 sezon forma giydi. Inamoto, geldiği dönemde taraftarlar tarafından da çok sevilmişti.



JAPONYA MİLLİ TAKIMI'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Japonya Milli Futbol Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden olan Nagatomo, 69 müsabakada forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Japan futbolcu, söz konusu müsabakalarda 5 sarı kart gördü.