CHP'li Barış Yarkadaş'ın şikayeti üzerine RTÜK, Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Beşiktaş-Bursa maçından sonra Beşiktaş'taki hain saldırı sonucu teröristlere söylediği sözler nedeniyle A Spor'a skandal bir şekilde ceza kesti.

Erman Toroğlu A Spor ekranlarında skandal kararı yorumladı. Toroğlu değerlendirmesinde "CHP'li vekil PKK'ya hakaretten rahatsız mı oldu?" dedi.

HALKIN VİCDANIN SESİ OLDUM

Toroğlu şöyle konuştu "Yıllardır spor yorumluyorum Merak ettiğim konu şu. Biz spor adamıyız. O anlık kızgınlıkla bir şey söyledim ancak merak ediyorum. O hain saldırıdan şehit olanlar arasında yakınları var mı? Ben o gece halkın sesi, vicdanın sesi oldum. Ama belli grupların sesi olmuşlarsa içlerinde AK Parti'li olan varsa CHP'li, MHP'li olan varsa onları tebrik ederim. Demek ki ikili oynuyorlar. "

Erman Toroğlu'ndan sert tepki...

A Haber yayınına bağlanan, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz görevimiz gereği, o sportif müsabaka ile ilgili bir yayına girdik. Erman Toroğlu'da çok duyguluydu. Aslında o yayına çok zor şartlarda çıktık. Ağlaya ağlaya çıktık ve Erman abi bir yerde kendisini tutamadı, tepkisini pek çok kişini hissiyati gibi o anda, o duyguları yaşayan bizim gibi, bu ülkenin her vatandaşı gibi tepkisini o anda o şekilde dile gitirdi. Ben de yayıncı sorumluluğuyla hemen arkasında özür diledim. Gencecik polisler şehit oldu. Bizim nasıl bir hissiyatla bir spor yayınına çıktığımızı, çok fazla kişi anlayamayabilir. Sonuçta bizim yayınlarımızda goller konuşulur, pozisyonlar konuşulur. Ben, Erman abinin tepkisinden sonra özür dilediğim için ve Erman abi de özür dilediği için, özür dilediğimden dolayı seyircilerimizden minik seyircilerimizden başta olmak üzere, sosyal medyada linç yedim. "Nasıl susturursun?", "Nasıl özür dilersin?, "Tabi ki öyle diyecek", "Helal olsun Erman Toroğlu'na" dedi halkın tamamı.

RTÜK'ten A Spor'a skandal ceza