Aykut Kocaman: Babam Beşiktaş’a üye değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, 2-0 biten Malatya maçı sonrası mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi: "Kopma maçı görünüyordu. Şimdi her şey Galatasaray maçı. Galatasaray'ı sahamızda yenmeyi başarırsak, tekrar istediğimiz yere çıkabilmek için bir hamle şansı daha olacak."
Kocaman, Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
'ın "Kocaman'ın babası Beşiktaşlı. Bizim divan üyemiz"
açıklamasına da basınla yaptığı sohbette yanıt verdi: "Bizi F.Bahçe taraftarının önüne atmak için yapılıyor. Bunlar bizim "Kral çıplak" dememizden kaynaklanıyor. Babam Beşiktaş kongre üyesi değil. Doğal olarak da divan üyesi de değil. Bunlar gazeteci olanların araştırması gereken konular. Ayrıca olabilirdi de sorun olmazdı."