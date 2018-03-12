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: Babam ’a üye değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü ’dan Başkanı ’a yanıt geldi: "Bizi F.Bahçe taraftarının önüne atmak için yapılıyor. Bunlar bizim "Kral çıplak" dememizden kaynaklanıyor. Babam Beşiktaş kongre üyesi değil!.. Doğal olarak da divan üyesi de değil"

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Aykut Kocaman: Babam Beşiktaş’a üye değil
Fenerbahçe Teknik Direktörü , 2-0 biten Malatya maçı sonrası mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi: "Kopma maçı görünüyordu. Şimdi her şey Galatasaray maçı. Galatasaray'ı sahamızda yenmeyi başarırsak, tekrar istediğimiz yere çıkabilmek için bir hamle şansı daha olacak." Kocaman, Başkanı 'ın "Kocaman'ın babası Beşiktaşlı. Bizim divan üyemiz" açıklamasına da basınla yaptığı sohbette yanıt verdi: "Bizi F.Bahçe taraftarının önüne atmak için yapılıyor. Bunlar bizim "Kral çıplak" dememizden kaynaklanıyor. Babam Beşiktaş kongre üyesi değil. Doğal olarak da divan üyesi de değil. Bunlar gazeteci olanların araştırması gereken konular. Ayrıca olabilirdi de sorun olmazdı."
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Aykut Kocaman: Babam Beşiktaş’a üye değil
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