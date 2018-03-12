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- maçı olaylar nedeniyle ertelendi

'da - maçında ofsayt nedeniyle gol iptal edilince PAOK takımının başkanı belindeki silahla sahaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine maç ertelendi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 05:51 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 05:57
PAOK-AEK maçı olaylar nedeniyle ertelendi

Süper Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren ve takımları arasındaki 25'inci hafta mücadelesi, tartışmalara yol açan hakem kararının ardından çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.



Maçın uzatma anlarında 0-0 devam eden mücadelede, Selanik ekibi PAOK adına Fernando Varela'nın ağlara giden şutu hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle gol olarak kabul edilmedi.



Ev sahibi PAOK oyuncularının hakeme itirazlarının yanı sıra Toumba Stadı'ndaki taraftarın yoğun tepkisinin ardından sahada olaylar çıktı. Hakem ekibi soyunma odasına giderken, yaklaşık 2 saat sonra maçın güvenlik endişesiyle ertelendiği belirtildi.



Yunan basınındaki haberlerde, PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in korumaları eşliğinde belindeki silahıyla sahaya girerek, maçın hakemi Yorgos Kominis'i "Bittin sen." şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.



Öte yandan, 52 puanlı PAOK'un önünde 54 puanla ligin zirvesindeki başkent Atina ekibi AEK, Savvidis'in tavırlarını kınadığını açıkladı.

Ligin 24'üncü haftasında ise yine Toumba Stadı'nda PAOK ve zirvenin bir diğer ortağı Olimpiakos arasındaki maç, konuk ekibin teknik direktörünün atılan yabancı maddeyle yaralanmasının ardından başlamadan ertelenmişti.

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PAOK-AEK maçı olaylar nedeniyle ertelendi
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