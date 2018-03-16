Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta İsveç ve Malta ile yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu belli oldu.