Diriliş Konya

BUGÜN NELER OLDU

Ligde kalma umutlarını sürdürmek için puan kaybetme lüksü olmayan Atiker Konya, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci maçında Kayserispor'u 2-0 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 4'te savunmanın büyük hatasından faydalanan'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 75'te Konya'dan Mehdi Bourabia ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.Kazanılan serbest vuruştatopu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı ve maçın sonucunu ilan etti.2. yarıda hakeme itirazları sonucu tribüne gönderilen Konya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek hafta Osmanlı maçında takımın başında olmayacak.Konyaspor forması altında ikinci golünü atan Eto'o, Süper Lig'de ilk yarıda ise Antalyaspor'da ağları 6 kez havalandırmıştı.