Diriliş Konya

Ligde kalma umutlarını sürdürmek için puan kaybetme lüksü olmayan Atiker Konya, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci maçında Kayserispor'u 2-0 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 4'te savunmanın büyük hatasından faydalanan Eto'o
'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 75'te Konya'dan Mehdi Bourabia ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kayseri'den ise kaleci Silviu Lung, uzatma anlarında rakibini düşürünce kırmızı kart gördü. Konuk takımda değişiklik hakkı dolduğu için kaleye Sapunaru geçti.
Kazanılan serbest vuruşta Jahovic
topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı ve maçın sonucunu ilan etti. Yalçın tribüne gönderildi
2. yarıda hakeme itirazları sonucu tribüne gönderilen Konya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek hafta Osmanlı maçında takımın başında olmayacak.
Konyaspor forması altında ikinci golünü atan Eto'o, Süper Lig'de ilk yarıda ise Antalyaspor'da ağları 6 kez havalandırmıştı.