Talisca'dan transfer açıklaması "Ben bilmem menajerim bilir"

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Orman'ın, olumsuz tabloya rağmen önümüzdeki günlerde Talisca için masaya oturması bekleniyoreşiktaş, performansıyla, Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca'nın bonservisini almak için Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro'lukopsiyonu kullanmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha önce "Beşiktaş'ta mutluyum, seve seve kalırım" demesine rağmen Ocak ayındaki görüşmede tavır değiştirmesi, yönetimde hayal kırıklığı yarattı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin Talisca'ya,dediği, Brezilyalının isecevabını verdiği öğrenildi.beklemedikleri bir yanıtla karşı karşıya kalan siyahbeyazlıların, oyuncunun soğuk yaklaşımı sonrası sözleşme yenileme konusunda umutlarının azaldığı ifade edildi. Başkan Orman'ın olumsuz gelişmeye rağmen Talisca'nın menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Öte yandan devre arasındaki görüşmede Brezilyalının, Beşiktaş'tan ayrılma sinyali verdiği, bunun üzerine yönetimin derestini çektiği ortaya çıktı.2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ev sahibi Rusya ile özel maç yapacak olan Brezilya Milli Takımı çalışmalarına Spartak Moskova'nın tesislerinde devam etti. Antrenmana Anderson Talisca da katıldı. Rusya ile Brezilya, cuma günü TSİ 19.00'da Luzhniki Stadı'nda karşılaşacak.Beşiktaş gereksiz bir şekilde Talisca'nın bonservis meselesini gündemine taşıdı. Bu hem oyuncunun konsantrasyonuna hem de takıma olumsuz yansıdı. Gerçekçi olmak lazım, Beşiktaş şu anda 21 milyon Euro'yu ödeyemez. Belki yıllara yayılan taksitlerle alabilirsiniz ama belli ki sezon başında mırın kırın edip geç gelen Talisca, kariyerine daha üst düzey bir ligde devam etmek istiyor. Beşiktaş alıp daha yukarı bir rakama satarsa iyi iş olur ama bunun da riskleri çok büyük... Her şeyden önce de Beşiktaş'ın şampiyon olup önemli bir geliri elde etmesi lazım. Fakat bundan da önce tartışmalar dinmeli ki takım bu hedefe yürüyebilsin.