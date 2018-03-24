Şampiyonlar Ligi'nde primler artıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019 ila 2021 yılları arasında geçerli olmak üzere, kulüplere dağıtılan para ödülünde büyük bir artışa gidilme kararı alındı.

UEFA ve ECA tarafından alınan karar uyarınca UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan tüm takımlara dağıtılacak toplam para tutarı 2.3 milyar eurodan 3.4 milyar euroya çıkacak. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlara dağıtılacak toplam ödül tutarı da 100 milyon euroluk artışla 500 milyon euro olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET PRİMİ 2.7 MİLYON EURO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan her takıma verilecek ödül 2.3 milyon euroluk bir artışla 15 milyon euroya çıkarken maç kazanan takıma 2.7, beraberlik halinde ise her iki takıma 900 bin euro verilecek.

ŞAMPİYONUN ÖDÜLÜ 19 MİLYON EURO

Takımlara; Son 16 Turu için 9.5, Çeyrek Final için 10.5 ve Yarı Final için 12 milyon euro ödül verilecek. Finale kalan takıma 15, şampiyon olan takıma ise 19 milyon euro tutarında ödül dağıtılacak.

Yeni düzenleme uyarınca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk veya şampiyonluklar yaşamış takımlara önemli bir ekonomik avantaj getiriliyor. Buna göre Real Madrid, Barcelona, Inter, Milan gibi organizasyon tarihinin başarılı kulüpleri; organizasyon bünyesinde toplanan 528 milyon euroyu, başarılarıyla doğru orantılı olarak paylaşacak. Turnuvaya katılan her takımın bu tutardan alacağı pay miktarı en fazla 32 milyon euro olacak.

ŞAMPİYONUN KASASINA 100 MİLYON EURO

Yapılan bu artışlara göre UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran takıma 76 milyon euro değerinde para ödülü dağıtılırken gelirlerden dağıtılacak pay ve çeşitli bonuslarla birlikte bu rakamın 100 milyon euro civarına çıkması bekleniyor.