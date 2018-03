Hıncal Uluç: "Milli futbolcular bile istatistiğe oynuyor"

BUGÜN NELER OLDU

Şimdi önemli olan oyuncular değil. Türkiye 'nin oyuncu sıkıntısı hiç olmadı. Ben 1957'de başladım gazeteciliğe. Oyuncu sıkıntısı çektiğimiz dönemi hiç hatırlamıyorum. 'Şu dönemde Türkiye'de iyi futbol cu yoktu' de bana mesela. Birisi desin. Önemli olan oynadığın futbol. Şimdi şu Cuma akşamı İrlanda önünde oynadığımız futbol neydi? Yazan, yorumlayan, eleştiren tek kişi yok Türkiye'de.Her devirde Cengizler oldu. Büyük futbolcular da oldu, Avrupalara da gittiler.Lefter nasıl gitti Avrupa'ya? Her devirde var. Lucescu denen adam, Türkiye'de kimse kalmamış, dünyada kimse kalmamış gibi, Galatasaray ve federasyonu birbirine düşüren Lucescu denen adam, hangi futbolu oynattı?Adam kaleciyi de çalımladı, dışarı attı."Yıldırım Demirören medyanın yüzde 80'ine sahip oluyor, acaba ondan mı?" diye düşünüyorum ben de ister istemez..O geriyeveriyor, o geriye veriyor, o geriyeveriyor. Bu, Türkiye'nin kurtulamadığıAllah'ın belası futbol… Yana ve geriyeoynamak. İstatistik lere oynamakdaha doğrusu…Ama o korner noktasından kalecine90 metrelik isabetli pas atarsankaleci onu da kucaklarsa isabetlipas oluyor. Buna oynuyorfutbolcu. Çünkü teknikdirektör buna bakıyor.Utanmadan sıkılmadanLucescu 'Tatmin oldum'demiş yahu futboldan.Nesinden tatmin olduya?90dakika bir tek akın yapmayan bir millitakımı 1957'den yana ilk defa görüyorum.Manşetlerde bunun olması lazım,yorumlarda bunun olması lazım.Tık yok ya herkes memnun hayatından.Niye? Yıldırım bey öyle istiyorçünkü. Ne olur ne olmaz!Şimdi 2018 Dünya Kupası 'na gidiyoruz. Peki ben sana sorayım, 2014 Dünya Kupası'ndan ne hatırlıyorsun?Oyuncu söylemedin. Mesela bir Pele var mıydı? Bir Zico var mıydı ya da Socrates? Maradona? Yani böyle gözümü kapayıp bakıyorum, ne bir takım, ne de bir oyuncu geliyor gözümün önüne…Dünyada büyüktakımlar yok. Bu takımlar yokken biz de yokuzama… İki sebepten yokuz. Birincisi, kulüplerinhoşuna gitmek için yabancı transferini serbestbırakan, oranın buranın on para etmez sokakçocuklarını buraya getirip Türk gençlerinin yetişmesininönüne geçenler…İşte bu, geleceği bu Türkiye'nin.Evet, hem de A takımdan iki kişi indirdiler oraya. Türkiye'nin genç takımları her zaman başarılı sonuç alırdı, üst düzeyde bu başarıyı yukarıya taşıyacak hoca ve imkanlara sahip olmadıkları için sürdüremezlerdi. Şimdi orada da yok.Gerçi İrlanda bizden de beter. 11 futbolcunun 9'u ilk defa bir arada oynuyor. Adamın getirdiği takım yepyeni, ilk defa oynayan adamlar. Deniyorlar. En azından bir şey oynamaya çalışıyorlar, görüyorsun. Ona itirazım yok. Ben olduğum yerdeyim, ileride sen duruyorsun, geride de Yasemin… Ben topu Yasemin'e atıyorsam benim Messi ya da Maradona olmam bir şeyi değiştirmez. Kafamda topu sağlama atmak var, sana değil… Seyredin maçı. Soruyorum Uğur Meleke ve Ömer Üründül kardeşime. İzleyelim mi maçı üçümüz, bana anlatsınlar, nesi iyiymiş, nesini sevmişler?Ne top oynadı Uğur? Ne top oynadı Ömer? Size soruyorum. Türkiye hangi futbolu oynadı? Sistemi, taktiği neydi, ne yapmaya çalıştı da yapamadı? Pozisyonumuz yoktu. Görmemiş olabilirim. Döne çevire yana geriye oynamanın nesini beğenir bir yorumcu?