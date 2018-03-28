Fenerbahçe kaç defa hangi yıllarda şampiyon oldu? (Fenerbahçe şampiyonluk sayısı)

İlk kez 1959 yılında şampiyon olan Fenerbahçe bu sene de Aykut Kocaman yönetiminde tekrar şampiyon olma hedefiyle sezona başladı. Fenerbahçe, en son 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olma başarısı göstermişti. O sezon Kuyt, Sow, Webo gibi isimler sarı lacivertlilerin gol yükünü çeken isimler olarak dikkat çekmişti. Egemen Korkmaz'ın ekstra skor katkısı da Fenerbahçe için oldukça önemliydi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki fikstürü ise şu şekilde; Kayserispor (D), Osmanlıspor, Sivasspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor, Karabükspor (D), Atiker Konyaspor.

Fenerbahçe hangi yıllarda şampiyon oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi kayıtlarınca Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar şu şekilde; 1959 sezonu, 1960-61 sezonu, 1963-64 sezonu, 1964-65 sezonu, 1967-68 sezonu, 1969-70 sezonu, 1973-74 sezonu, 1974-75 sezonu, 1977-78 sezonu, 1982-83 sezonu, 1984-85 sezonu, 1988-89 sezonu, 1995-96 sezonu, 2000-01 sezonu, 2003-04 sezonu, 2004-05 sezonu, 2006-07 sezonu, 2010-11 sezonu ve 2013-14 sezonu...

Fenerbahçe'nin toplam 19 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı lacivertliler 1 şampiyonluk daha kazanırsa formasındaki yıldız sayısını 4'e tamamlanacak.