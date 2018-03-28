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kaç defa hangi yıllarda şampiyon oldu? (Fenerbahçe şampiyonluk sayısı)

Süper Lig tarihinin ilk şampiyon takımı olan , Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda da şampiyonluk mücadelesi veriyor. Evinde Galatasaray ile golsüz berabere kalmasından sonra avantajını yitirse de sarı lacivertiler şampiyonluk umudunu son haftaya kadar koruyacak. Fenerbahçe kaç defa şampiyon oldu?

Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:54
Fenerbahçe kaç defa hangi yıllarda şampiyon oldu? (Fenerbahçe şampiyonluk sayısı)

İlk kez 1959 yılında şampiyon olan bu sene de yönetiminde tekrar şampiyon olma hedefiyle sezona başladı. Fenerbahçe, en son 2013-2014 sezonunda yönetiminde şampiyon olma başarısı göstermişti. O sezon Kuyt, Sow, Webo gibi isimler sarı lacivertlilerin gol yükünü çeken isimler olarak dikkat çekmişti. 'ın ekstra skor katkısı da Fenerbahçe için oldukça önemliydi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki fikstürü ise şu şekilde; Kayserispor (D), Osmanlıspor, Sivasspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor, Karabükspor (D), Atiker Konyaspor.

Fenerbahçe hangi yıllarda şampiyon oldu?

resmi kayıtlarınca Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar şu şekilde; 1959 sezonu, 1960-61 sezonu, 1963-64 sezonu, 1964-65 sezonu, 1967-68 sezonu, 1969-70 sezonu, 1973-74 sezonu, 1974-75 sezonu, 1977-78 sezonu, 1982-83 sezonu, 1984-85 sezonu, 1988-89 sezonu, 1995-96 sezonu, 2000-01 sezonu, 2003-04 sezonu, 2004-05 sezonu, 2006-07 sezonu, 2010-11 sezonu ve 2013-14 sezonu...

Fenerbahçe'nin toplam 19 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı lacivertliler 1 şampiyonluk daha kazanırsa formasındaki yıldız sayısını 4'e tamamlanacak.

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