Denizlispor cephesi Ankaragücü başkanından şikayetçi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında dün Denizli Atatürk Stadyu'munda oynanan Denizlispor-MKE Ankaragücü maçında protokol tribününde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi.

Maçta gerginliğin ilk golden sonra başladığını, kırmızı kart sonrası MKE Ankaragücü sportif direktörünün protokol tribününe doğru el hareketi yaptığını, Denizlisporlu yöneticilerin de şahsı uyardığını savunan Atilla, Kulüp Başkanı Yiğiner'in de "Hakemi satın almışsınız, her şeyi ayarlamışsınız." ifadelerinde bulunduğunu iddia etti.

Atilla, "Orada Yiğiner'in ortalığı yatıştıracağı yerde yöneticilerimizin kafasına sandalye ile vurması maalesef hiç hoş bir durum değil. Ben önce kendimi olayın dışında tuttum. Ama yöneticimize sandalyeyle vurma olayını görünce Sayın Başkan'ı darbetmeden kucakladım, geri çektim. Döner dönmez bana da yumruk attı. Sehpanın olduğu alana düştüm." diye konuştu.

Mehmet Yiğiner'in olaylar sonrası bir televizyon programına yaptığı açıklamada, "4-5 kişiyi komalık ettim. Gerekli cevabı verdim. Bize küfür ettiler." dediğini öne süren Atilla, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve protokolümüzün bulunduğu bir ortamda asla küfür etmem. Kavgacı bir insan değilim. Ama Başkan kendisine yakışmayan hareketler sergiledi. Sportif direktörlerinin de yakışmayan hareketlerini herkes gördü. Olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu aldık. İl Emniyet Müdürlüğü'müz nezdinde tutanağımızı tutturduk. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticilerinden şikayetçi olduk." ifadelerini kullandı.

Denizlispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçın 45. dakikasında MKE Ankaragücü oyuncusu Alihan Kubalas'ın kırmızı kart görmesi sonrası protokol tribününde kavga çıkmış, taraflar polisin müdahalesiyle sakinleştirilmişti.