Talisca Ronaldo’yu solladı...

Bu
sezon 18 kez gol atarak kariyer rekorunu kıran Beşiktaş
'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca
, kafa golleriyle de Avrupa'nın en iyilerinden biri oldu. Ligde 6 kez kafayla rakip kalecileri avlayan yıldız futbolcu, sadece Girano'dan Stuani (9)
, Cagliari'den Pavoletti (7)
, Metz'den Nolan Roux (7)
, Chelsea
'den Morata (7)
ve Celta Vigo'dan Maxi Gomez'e (7)
geçildi. Talisca, bu alanda 4 kafa golü olan Real Madrid
'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo
başta olmak üzere pek çok ismi geride bıraktı.