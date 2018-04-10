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Ronaldo’yu solladı...

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Bu sezon 18 kez gol atarak kariyer rekorunu kıran 'ın Brezilyalı futbolcusu , kafa golleriyle de Avrupa'nın en iyilerinden biri oldu. Ligde 6 kez kafayla rakip kalecileri avlayan yıldız futbolcu, sadece Girano'dan Stuani (9), Cagliari'den Pavoletti (7), Metz'den Nolan Roux (7), 'den Morata (7) ve Celta Vigo'dan Maxi Gomez'e (7) geçildi. Talisca, bu alanda 4 kafa golü olan 'in dünyaca ünlü yıldızı başta olmak üzere pek çok ismi geride bıraktı.
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Talisca Ronaldo’yu solladı...
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