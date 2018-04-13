Beşiktaş; Akhisarspor'u geçti, liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş; Ryan Babel, Alvaro Negredo ve Ryan Babel'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti ve puanını 59'a yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğunun sahibi oldu.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 0 - 3 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)

3' Ryan Babel

20' Alvaro Negredo

47' Ryan Babel

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin'in pasıyla topla buluşan Babel, ceza alanı dışında attığı sert şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Caner Erkin'in ortasında Serginho'nun ters müdahale ettiği topla ceza alanında buluşan Negredo, sol çapraz pozisyonda kaleciye rağmen attığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Seleznov'un vuruşunda, kaleci Fabricio topu uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest atışta ceza alanı içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.