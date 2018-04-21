Aykut Kocaman'dan Ahmet Nur Çebi'ye: "Eleneceğinizi anladınız..."

Fenerbahçe’nin teknik patronu Kocaman ile Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında koridorda tartıştığı iddia edildi! İşte Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman arasında yaşandığı iddia edilen çok tartışılacak diyaloglar...
Giriş Tarihi: 21.4.2018 12:35Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 12:41
Haftaya damgasını vuran Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının tatil edilmesinin ardından soyunma odası civarında iki önemli isim, ağız dalaşına girdi.