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'dan 'ye: "Eleneceğinizi anladınız..."

Fenerbahçe’nin teknik patronu Kocaman ile Beşiktaş 2. Başkanı ’nin olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında koridorda tartıştığı iddia edildi! İşte Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe teknik direktörü arasında yaşandığı iddia edilen çok tartışılacak diyaloglar...

Giriş Tarihi: 21.4.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 12:41
Aykut Kocaman'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Eleneceğinizi anladınız...

Haftaya damgasını vuran Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının tatil edilmesinin ardından soyunma odası civarında iki önemli isim, ağız dalaşına girdi.

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Aykut Kocaman'dan Ahmet Nur Çebi'ye: "Eleneceğinizi anladınız..."
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