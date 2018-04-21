Galatasaray zorlu Alanya deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Geçen hafta evinde şampiyonluk yolundaki rakibi Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, Çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. O maçın ilk 11'inde sahaya çıkan Tolga Ciğerci, sarı kırmızılıların Alanya kafilesine dahil edilmedi. Brezilyalı stoper Maicon ise Akhisar karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla Alanyaspor karşısında cezalı duruma düştü.

Fatih Terim'in Medipol Başakşehir karşısındaki kazanan kadroyu bozmaması bekleniyor. Buna göre Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera, Mariano, Denayer, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sofiane Feghouli, Gomis

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor ise geçen hafta Malatya deplasmanında bir puanı stoperi Welinton'un ceza sahası dışından attığı kafa golüyle kurtardı.

Aytemiz Alanyaspor'un muhtemel ilk 11'i ise şu şekilde:

Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Lucas Fillafanez, Douglas

Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig'de 3 kez karşılaştı ve bu maçların üçünü de sarı kırmızılılar kazandı. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmayı da sarı kırmızılılar Yasin Öztekin ve Gomis'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.