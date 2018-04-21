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zorlu Alanya deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 30. haftasına lider giren , Alanya deplasmanında 3 puan arıyor. Bu sezon deplasmanlarda bir türlü istediği puanları alamayan Galatasaray'da tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu. Galatasaray, en son ligin 24. haftasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek deplasman galibiyeti elde etmişti. 'ı göreve getirdikten sonra çıkışa geçen Alanya ekibi ise ligde 32 puanla 14. sırada yer alıyor. İki takımın da kazanmak zorunda olduğu karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Ümit Öztürk. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.4.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 17:16
Galatasaray zorlu Alanya deplasmanında! Muhtemel 11'ler...

Geçen hafta evinde şampiyonluk yolundaki rakibi Medipol Başakşehir'i mağlup eden , Çarşamba akşamı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. O maçın ilk 11'inde sahaya çıkan Tolga Ciğerci, sarı kırmızılıların Alanya kafilesine dahil edilmedi. Brezilyalı stoper Maicon ise Akhisar karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla karşısında cezalı duruma düştü.

'in Medipol Başakşehir karşısındaki kazanan kadroyu bozmaması bekleniyor. Buna göre Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera, Mariano, Denayer, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sofiane Feghouli, Gomis

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor ise geçen hafta Malatya deplasmanında bir puanı stoperi Welinton'un ceza sahası dışından attığı kafa golüyle kurtardı.

Aytemiz Alanyaspor'un muhtemel ilk 11'i ise şu şekilde:

Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Lucas Fillafanez, Douglas

Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig'de 3 kez karşılaştı ve bu maçların üçünü de sarı kırmızılılar kazandı. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmayı da sarı kırmızılılar Yasin Öztekin ve Gomis'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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Galatasaray zorlu Alanya deplasmanında! Muhtemel 11'ler...
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