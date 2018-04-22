Galatasaray Alanyaspor deplasmanından lider döndü

Maçtan dakikalar

5. dakikada Garry Rodrigues'in kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunu kaleci Haydar sektirdi. Altı pas içinde topa ayağının içiyle vuran Gomis, takımını öne geçirdi. 0-1

13. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol çaprazdan Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Villafanez'in sert şutunu kaleci Muslera kurtardı.

17. dakikada Mariano'nun sol kanattan ceza alanına ortasına Aytemiz Alanyaspor'da Tzavevllas ters vuruşla topu kaleci Haydar'ın üzerinden kendi kalesine gönderdi. 0-2

22. dakikada sol kanattan topu alan Fernandes, ceza alanı dışında Fernando'yu geçtikten sonra sağ alt köşeye sert şutu ağlara gitti. 1-2

30. dakikada Fernandes'in sol çaprazdan vuruşu yandan auta çıktı.

43. dakikada kazanılan serbest vuruşta Belhanda ceza alanı içerisine ortaladı. Kaleci Haydar'ı geçen topu Donk, kafayla Gomis'e çıkarırken, Gomis'in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

49. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan sert şutu Galatasaray savunmasından sekerek kornere çıktı.

53. dakikada Gomis orta alanda yaptığı baskıyla kazandığı topu Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Haydar gole izin vermedi.

60. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba topu ağlara yolladı. 2-2

70. dakikada Fernandes'in indirdiği topa Emre Akbaba'nın ayak koyduğu topu, Muslera kontrol etti.

75. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Maniatis'in şutunu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

82. dakikada Marino'nun şık ara pasında sağ çaprazdan Sinan Gümüş, kaleci Haydar'ın üzerinden topu ağlara gönderdi. 2-3

90. dakikada Cenk Ahmet'in sağdan ortasına arka direkte Emre Akbaba'nın vuruşunu son anda Muslera kornere yolladı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kemal Yılmaz xx, İsmail Şencan xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Welinton xx, Tzavellas xx, N'sakala xx, Sackey xx, Maniatis xx (Taha dk. 81 ?), Villafanez xx (Efecan Karaca dk. 81 x), Emre Akbaba xx, Fernandes xx, Douglas xx (Cenk Ahmet dk. 64 x)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Birol Parlak, Fofana, Filipe Augusto, Wanderson

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Denayer xx, Serdar Aziz xx, Nagatomo xx, Donk xx, Fernando xx, Feghouli xx (Eren dk. 77 x), Belhanda xx (Yasin dk. 66 x), Rodrigues xx (Sinan Gümüş dk. 70 x), Gomis xx

Yedekler: Batuhan, Carrasso, Ahmet Çalık, Selçuk, Linnes, Gökay Güney, Celil Yüksel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Gomis (dk. 5), Tzavellas (dk. 17 k.k.), Sinan Gümüş (dk. 82) (Galatasaray), Fernandes (dk. 22 ), Emre Akbaba (dk. 60 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Gassama, Sackey, Taha (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Belhanda (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray'la 4'üncü kez karşılaşacak.



Karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Maçtan 1 saat önce stadın büyük bölümü doldu. Stat içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı kırmızılılar, 19 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken, 3 maçı da berabere tamamladı. Sarı kırmızılı takım topladığı 60 puanla maç fazlası bulunan 62 puanlı lider Medipol Başakşehir'i takip ediyor. Turuncu yeşilliler ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 32 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.





TERİM DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 29'uncu hafta mücadelesinin ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya; Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis ilk 11'i ile çıktı.



ALANYA CEPHESİNDE TEK DEĞİŞİKLİK



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, takımının ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Efecan Karaca'yı yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Lucas Villafanez'e ilk 11'de görev verdi. Aytemiz Alanyaspor sahaya; Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas ilk 11'i ile çıktı.





ASLAN DIŞ SAHADA ÇOK PUAN KAYBETTİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı takım deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.



GALATASARAY, ÖZTÜRK YÖNETİMİNDE 3'TE 3 YAPTI



Müsabakayı Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Ümit Öztürk daha önce sarı kırmızılıların 3 maçında görev aldı. Bu 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı.



CİMBOM'DA 3 OYUNCU DERBİ ÖNCESİ KART SINIRINDA



Sarı kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş karşılaşmada kart görmeleri durumunda, ligin 31'inci haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ KARŞILAŞMA



Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların tamamını sarı kırmızılılar kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu lacivertliler ise 3 kez gol attı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis'in golleriyle Galatasaray 2-0 kazanmıştı.