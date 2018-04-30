Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür kaç yaşında aslen nereli?

Abdülkadir Ömür son olarak Milli takımlar teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından İrlanda ve Karadağ hazırlık maçlarının kadrosuna da çağrıldı. İlk kez A Milli takıma çağrılan Abdülkadir Ömür; İrlanda maçı öncesi İstanbulspor forması giyen Mehmet Zeki Çelik ile birlikte U21 takımının İsveç karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi ve A milli takım formasını henüz giyemedi.

Özellikle her fırsatta Yusuf Yazıcı ile abi kardeş gibi olduklarını ifade eden Abdülkadir Ömür; oyun tarzıyla Lionel Messi'nin ilk Barcelona günlerini andırıyor hatta Abdülkadir de tıpkı Messi'nin kariyerinin başında tercih ettiği 19 numaralı formayı giyiyor.

Abdülkadir Ömür kimdir?

25 Haziran 1999 tarihinde Çarşıbaşı, Trabzon'da dünyaya gelen Abdülkadir Ömür, futboldaki ilk adımlarını henüz 9 yaşındayken Trabzonspor altyapısında attı.

19 yaşındaki genç oyuncu, Trabzonspor as takımıyla kariyerindeki ilk resmi maçına 2016 yılının Aralık ayında Atiker Konyaspor ile oynanan maçın 62. dakikasında oyuna dahil olarak çıkmıştı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3, Süper Lig'de de 2 maçta forma giyen Abdülkadir, bu maçlarda toplam 193 dakika sahada kaldı ve bordo-mavili forma altındaki ilk golünü de 22 Aralık 2016 tarihinde Kızılcabölükspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kaydetti.