Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?

kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?

Volkan Demirel, Volkan Babacan, Onur Kıvrak, Tolga Zengin, Serkan Kırıntılı, Okan Koçuk gibi yerli kalecilerden sonra ismi de gelecek adına Türk futboluna umut veriyor. Eskilerde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen 'ın oğlu olan Utku Yuvakuran kaleci fiziği ve refleksleriyle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 15:41
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?

Beşiktaş'ta Fabri ve Tolga Zengin'in ardından şans bekleyen genç kaleci Utku Yuvakıran, siyah beyazlı taraftarların gelecek adına ümitlendiği sporcular arasında yer alıyor. 'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021 yılında sona eriyor.

Utku Yuvakuran kimdir?

Utku Yuvakuran, 2 Kasım 1997 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Beylerbeyi'nde başlayan Utku Yuvakuran, Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta Beylerbeyi ile 2015/2016 sezonunda 36 maça çıktı. 2016/2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Utku Yuvakuran, Beşiktaş U 21 takımıyla 23 maça çıkarken Beşiktaş ile de 2 maça çıktı. 2017/2018 sezonunda ise Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Utku Yuvakuran disiplinli ve çalışkan tavrıyla dikkat çekiyor. Utku Yuvakuran, Beşiktaş'ta 97 numarayı giyiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN