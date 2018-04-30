Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?

Beşiktaş'ta Fabri ve Tolga Zengin'in ardından şans bekleyen genç kaleci Utku Yuvakıran, siyah beyazlı taraftarların gelecek adına ümitlendiği sporcular arasında yer alıyor. Utku Yuvakuran'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2021 yılında sona eriyor.

Utku Yuvakuran kimdir?

Utku Yuvakuran, 2 Kasım 1997 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Beylerbeyi'nde başlayan Utku Yuvakuran, Türkiye 3. Lig 3. Grup'ta Beylerbeyi ile 2015/2016 sezonunda 36 maça çıktı. 2016/2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Utku Yuvakuran, Beşiktaş U 21 takımıyla 23 maça çıkarken Beşiktaş ile de 2 maça çıktı. 2017/2018 sezonunda ise Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Utku Yuvakuran disiplinli ve çalışkan tavrıyla dikkat çekiyor. Utku Yuvakuran, Beşiktaş'ta 97 numarayı giyiyor.