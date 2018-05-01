Elif Elmas kimdir ve kaç yaşında?

2015-2016 sezonunda genç yaşında rağmen Robotnicki formasıyla 11 maça çıktı. Genç oyuncu gösterdiği performans ile göz doldurdu ve birçok büyük kulübün transfer listesinde yer aldı. Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, önceki sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Ancak yetişmeyen lisansı nedeni ile sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başladı.

ELİF ELMAS KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

27 Eylül 1999 tarihide Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.

1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.

Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı. Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de Türk kökenli olan oyuncuyu A Milli Futbol Takımı'na kazandırmak istediği yönünde haberler çıkmıştı.