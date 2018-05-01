Real Madrid Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? (TRT 1 yayın akışı)

Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonda kupayı kazanmayı başaran Real Madrid, Alman devi Bayern Münih'i eleyerek finale çıkmayı hedefliyor. Zinedine Zidane'nin öğrencileri ilk maçta Almanya'da Marcelo ve Asensio'nun golleriyle Bayern Münih'i 2-1 mağlup etmiş ve avantajı cebine koymuştu. Türk futbolseverle kritik maç öncesi Real Madrid Bayern Münih maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtını merak ediyor.

DEV MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır bu sezon 3. kez Real Madrid'in maçını yönetecek. Çakır'ın daha önce yönettiği maçlarda Real Madrid, Tottenham'a 3-1 mağlup olurken; Juventus'u da deplasmanda 3-0 yenmişti.

REAL MADRİD YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında H grubunda yer aldı. Grubu Tottenham'ın ardından ikinci sırada bitiren Madrid temsilcisi son 16 turunda Fransız devi Paris Saint Germain'i geçmeyi başardı. Real Madrid son olarak çeyrek finalde ilk maçı 3-0 kazandığı Juventus'a karşı evinde 3-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi. Olaylı maçta Real Madrid son dakikada Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle yarı final biletini kaptı.

BAYERN MÜNİH YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında PSG'nin ardından B grubunu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna kalan Bayern Münih, son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşti. Almanya'da oynanan ilk maçı 5-0 kazanan Bayern Münih, İstanbul'daki maçı da 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bayern Münih, çeyrek finalde ise İspanyol temsilcisi Sevilla ile eşleşti. İspanya'daki ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, bu avantajla evinde ağırladığı Sevilla ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması bu akşam TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD: KEYLOR NAVAS, NACHO FERNANDEZ, RAPHAEL VARANE, SERGİO RAMOS, MARCELO, CASEMİRO, TONİ KROOS, LUKA MODRİC, LUCAS VAZQUEZ, CRİSTİANO RONALDO, KARİM BENZEMA

BAYERN MÜNİH: SVEN ULREİCH, JOSHUA KİMMİCH, MATS HUMMELS, JAVİ MARTİNEZ, DAVİD ALABA, THİAGO, CORENTİN TOLİSSO, JAMES RODRİGUEZ, FRANCK RİBERY, THOMAS MÜLLER, ROBERT LEWANDOWSKİ