Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 16:00'da başlayacak. Fenerbahçe ve Bursaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Fenerbahçe ve Bursaspor arasındaki maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Maçı aynı zaman sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

FENERBAHÇE - BURSASPOR

Ne Zaman: 6 Mayıs 2018 Perşembe

Saat Kaçta: 16:00

Nerede: Fenerbahçe Ülker Stadyumu

Hangi Kanalda: beIN SPORTS

Hakem Kim: Fırat Aydınus

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Şener, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Alper Potuk, Giuliano, Josef de Souza, Aatif, Soldado

Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz, Shehu, Furkan, Jires, Batalla, Yusuf, Sow

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 98. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.