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kaçtı yakaladı

'nde (La Liga) haftanın merakla beklenen karşılaşmasında , evinde 'le 2-2 berabere kaldı. Barcelona bu sonuçla puanını 87'ye yükseltirken Real Madrid 72 puana ulaştı. Karşılaşmayı boş geçmeyen El Clasico tarihindeki 10. golüne ulaşırken takımının ilk golünü atan Cristiano Ronaldo ise Barcelona karşısında 12. kez fileleri havalandırmayı başardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 00:26 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 02:14
Barcelona kaçtı Real Madrid yakaladı

'nde (La Liga) ağırladığı ile 2-2 berabere kaldı.

Hızlı başlayan El Clasico'da ev sahibi Barcelona 10. dakikada Sergi Roberto'nun sağ kanattan yaptığı ortada 'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid 14. dakikada organize geldi. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Toni Kroos arka direğe ortasını yaptı. Benzema'nın kafayla altıpasa çevirdiği topta Ronaldo, Gerard Pique'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı boş filelere göndererek maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. 45+3. dakikada Marcelo'ya fiili müdahalede bulunan Sergi Roberto kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid ikinci yarıya Ronaldo'nun yerine Marco Asensio ile başladı. Bir kişi eksik olan Barcelona, 52. dakikada Suarez'in pasında Arjantinli yıldız futbolcusu 'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Konuk ekip 72. dakikada Gareth Bale'in attığı golle skoru 2-2'e taşıdı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Öte yandan, sezon sonu ayrılacağını açıklayan Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Andreas Iniesta, 38. El Clasico maçına çıktı.

Bu sonuçla birer maçı eksik Barcelona puanını 87'ye çıkarıp namağlup unvanını korurken, Real Madrid puanını 72'ye yükseltti.

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Barcelona kaçtı Real Madrid yakaladı
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