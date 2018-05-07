İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona ağırladığı Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı.

Hızlı başlayan El Clasico'da ev sahibi Barcelona 10. dakikada Sergi Roberto'nun sağ kanattan yaptığı ortada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid 14. dakikada organize geldi. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Toni Kroos arka direğe ortasını yaptı. Benzema'nın kafayla altıpasa çevirdiği topta Ronaldo, Gerard Pique'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı boş filelere göndererek maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. 45+3. dakikada Marcelo'ya fiili müdahalede bulunan Sergi Roberto kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid ikinci yarıya Ronaldo'nun yerine Marco Asensio ile başladı. Bir kişi eksik olan Barcelona, 52. dakikada Suarez'in pasında Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Konuk ekip 72. dakikada Gareth Bale'in attığı golle skoru 2-2'e taşıdı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Öte yandan, sezon sonu ayrılacağını açıklayan Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Andreas Iniesta, 38. El Clasico maçına çıktı.

Bu sonuçla birer maçı eksik Barcelona puanını 87'ye çıkarıp namağlup unvanını korurken, Real Madrid puanını 72'ye yükseltti.