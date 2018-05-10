Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol , Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ile karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 11:32
Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Antalya>Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.

SON DAKİKA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

ÖNEMLİ EKSİKLER

Medipol 'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.

Galatasaray'ın yapacağı ilk transfer...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN