Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Antalya >Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.

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ÖNEMLİ EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.