Beşiktaş kombine biletleri satışa çıkıyor! İşte fiyatlar...

Beşiktaş Kulübü, gelecek sezon için kombine bilet satışının 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00'de başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com.tr" internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi.

Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonu için belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 5 bin lira

2. kategori: 4 bin 500 lira

3. kategori: 3 bin 500 lira

4. kategori: 3 bin 200 lira

5. kategori: 3 bin lira

6. kategori: 2 bin 750 lira

7. kategori: Bin 450 lira

8. kategori: Bin 350 lira

BEŞİKTAŞ, OSMANLISPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, küçük oyunlar sonrası dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.