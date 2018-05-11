Ziraat Türkiye Kupası final maçında TM Akhisarspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. atv ekranlarından canlı yayınlanan ve Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçı Akhisarspor 3-2 kazandı ve Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Akhisarspor'un gollerini 32'de Miguel Lopes, 70'de Sissoko ve 81'de Barbosa kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 56'da Fernandao ve 86'da Josef de Souza'dan geldi.

Maçı 3-2 kazanan 170 bin nüfuslu Akhisar ilçesinin takımı Akhisarspor, tarihinde ilk defa çıktığı Türkiye Kupası finalinde tarihinde ilk defa da şampiyon olmayı başardı.

MAÇIN GOLLERİ VE TÜM DETAYLAR...

AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ GOLLERİ VE ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

GOL: Akhisarspor - Fenerbahçe 1-0 (Miguel Lopes)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Şener'in içeri çevirdiği topta Akhisar defansı topu uzaklaştırdı.

12'nci dakikada kullanılan serbest vuruş sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Josef'in vuruşunda kaleci Fatih topu çelmeyi başardı.

19'uncu dakikada sağ kanattan Şener'in yaptığı ortada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Josef'in şutu auta gitti.

22'nci dakikada orta sahadan kaptığı topla Akhisarspor ceza sahasına giren Soldado'nun vuruşunda Fatih gole izin vermedi.

26'ncı dakikada Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunu kaleci Volkan son anda çıkardı.

32'nci dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Skrtel'den seken topta Lopes'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

GOL: Akhisarspor-Fenerbahçe 1-1 (Fernandao)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

51. dakikada Mehmet Topuz'un soldan ortasında Şener'in gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.

56. dakikada Şener'in sağdan ceza sahasına ortasında Fernandao'nun kafa vuruşunda top kaleci Fatih'in sağından filelerle buluştu. 1-1

70. dakikada sağ kanattan Muğdat'ın ortasında Sissoko'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

74. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Fernandao'nun kafasında meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

81. dakikada sağ kanattan Lopes'in ortasında topla buluşan Muğdat pasını Barbosa'ya aktardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

86. dakikada Hasan Ali'in sağdan ceza sahasına ortasında Josef de Souza'nın kafasında top filelerle buluştu. 3-2

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Soner Aydoğdu, Onur Ayık (Dk. 51 Dany), Aykut Çeviker (Dk. 80 Kadir Keleş), Barbosa, Muğdat Çelik (Dk. 90 Orhan Taşdelen)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 46 Fernandao), Chahechouhe (Dk. 86 Janssen), Giuliano, Soldado (Dk. 67 Valbuena)

GOLLER: Dk. 32 Miguel Lopes, Dk. 70 Sissoko, Dk. 81 Barbosa (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 56 Fernandao, Dk. 86 De Souza (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 90+2 Janssen (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE'DE KADRO DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, final maçı öncesinde kadroda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Tecrübeli teknik adam lig maçlarında sahaya çıkardığı ilk 11'yi Diyarbakır'da da sahaya sürdü. Kalede Volkan Demirel'e görev veren tecrübeli teknik adam, defans dörtlüsünü Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali'den oluşturdu. Orta ikilide her zaman olduğu gibi Mehmet Topal ve Josef de Souza'yı oynatan Kocaman'ın hücum hattı ise Alper, Giuliano, Aatif ve Soldado'dan oluştu. Sakatlığı sebebiyle son iki karşılaşmada görev yapamayan Dirar idmanlara çıkmasına rağmen ağrıları tam olarak geçmediği için Kocaman tarafından maç kadrosuna alınmadı. Maç kadrosunda kendine yer bulamayan bir diğer isim ise Mehmet Ekici oldu.

GOL: Akhisarspor-Fenerbahçe 2-1 (Abdoulwahid Sissoko)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Tarihinde ilk kez final oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray maçındaki kadroda 3 değişikliğe gitti.

Galatasaray maçında oynayan Dany, Kadir ve sarı kart cezalısı olan Seleznyov'un yerine Caner, Ömer ve Aykut final maçının kadrosuna dahil olan isimler oldu. Okan Buruk, Galatasaray maçında olduğu gibi kalede Fatih'e forma verirken, defans dörtlüsünü Lopes, Caner, Mustafa Yumlu ve Ömer'den oluşturdu. Orta sahada Sissoko ve Aykut ilk 11'de forma şansı bulurken hücum bölgesinde ise Onur, Soner, Barbosa ve Muğdat final kadrosunda yer alan futbolcular oldu.

GOL: Akhisarspor-Fenerbahçe 3-1 (Helder Barbosa)

YENİ DİYARBAKIR STADI'NIN AÇILIŞ MAÇI

Ziraat Türkiye Kupası finali aynı zamanda Yeni Diyarbakır Stadı'nın da açılış karşılaşması da oldu. 33 Bin kapasiteye sahip olan ve yapımına 2015 yılında başlanan stat FİFA ve UEFA standartlarına göre hazırlandı. Yeni Diyarbakır Stadı 660 kişi ile Türkiye'deki en geniş basın tribününe de sahip. Kupa finalinde Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan tribünlerin büyük kısmını doldururken Akhisarspor tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

T.M. Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor, kupayı kazanarak gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Manisa temsilcisi, gelecek sezon doğrudan gruplarda mücadele edecek.

FENERBAHÇE'Yİ 3 MAÇTA DA YENDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'deki iki maçı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanan Manisa ekibi, rakibine kupada da şans tanımadı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde Türkiye Kupası'nı kazanan 9. isim oldu.

Okan Buruk bu kupayı futbolculuk döneminde 5 kez kazanmıştı. Tecrübeli futbol adamı, teknik direktörlük kariyerinde de kupayı kaldırarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE 11. FİNALİNİ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 11. kez final kaybetti.

Bu alanda en fazla final kaybeden takım olan sarı-lacivertliler, 17 finalden sadece 6'sını kazanabildi.

KUPA HASRETİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kupa hasreti bu finalde de dinmedi.

Son kupasını 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla yenerek alan sarı-lacivertliler, yaklaşık 4 yıldır müzesine kupa götüremiyor.

AYKUT KOCAMAN İLK KEZ FİNAL KAYBETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nda ilk kez final kaybetti.

Kocaman, kariyerinde bu kupada oynadığı ilk 3 finali de kazanma başarısı göstermişti. Efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la kupayı en fazla kazanan teknik direktör unvanına sahip olan Kocaman, bu kez finali kaybetme üzüntüsü yaşadı.

18 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maç sonra kupa kaybetti.

Sarı-lacivertliler, bu maça kadar kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşamıştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, sarı-lacivertlilerin bu unvanını da sonlandırmış oldu.