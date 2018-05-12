Spor Toto 1. Lig'de, Spor Toto Süper Lig'e son yükselen 3. takımın belli olacağı play-off etabı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor'u konuk ettiği mücadele ile başladı. Ev sahibi ekibin 4-3 kazandığı maçta bir ilk yaşandı.

Mücadelenin 64. dakikasında yaşanan pozisyonda Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, hakeme penaltı itirazında bulundu. Karşılaşmanın hakem Arda Kardeşler, bu itirazlar üzerine Video Yardımcı Hakem Uygulaması'na başvurdu ve Türkiye'de ilk kez VAR sistemi uygulandı.

Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Mert Nobre, topu ağlara gönderdi 3-2 öne geçiren golü attı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.