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Türkiye'de ilk kez 'VAR' sistemi uygulandı

Türkiye'de çevrim içi ve çevrim dışı olarak pek çok kez test uygulamaları gerçekleştirilen (VAR) sistemi, play-off etabında oynanan - karşılaşmasında ilk kez uygulandı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, ne başvurarak Büyükşehir Belediye spor lehine penaltı kararına hükmetti.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 06:42
Türkiye'de ilk kez 'VAR' sistemi uygulandı

'de, Spor Toto Süper Lig'e son yükselen 3. takımın belli olacağı play-off etabı ile 'u konuk ettiği mücadele ile başladı. Ev sahibi ekibin 4-3 kazandığı maçta bir ilk yaşandı.

Mücadelenin 64. dakikasında yaşanan pozisyonda Büyükşehir Belediye sporlu futbolcular, hakeme penaltı itirazında bulundu. Karşılaşmanın hakem Arda Kardeşler, bu itirazlar üzerine Uygulaması'na başvurdu ve Türkiye'de ilk kez uygulandı.

Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Mert Nobre, topu ağlara gönderdi 3-2 öne geçiren golü attı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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