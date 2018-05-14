Afjet Afyonspor yarı finalde Keçiörengücü'nün rakibi oldu

2'nci Lig play- off çeyrek finalde 1-1'in rövanşında Afjet Afyonspor evinde Sivas Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Afjet Afyonspor, play-off'ta Keçiörengücü ile eşleşti.

4'üncü dakikada Afjet Afyonsporlu Ersel'in sağ kanattan ceza sahası içerisindeki Tugay'a gönderdiği top kaleci Serkan'da kaldı.

14'üncü dakikada sol kanattan gelişen Afyonspor atağında İsmet'in ortasında Yasin'in kafa vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.

17'nci dakikada Yasin'in sağ kanattan ortasında kafayla vuran Oltan topu auta attı.

18'inci dakikada orta sahada Ersel'in gönderdiği topla buluşan Oltan, ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oltan'ın düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

26'ncı dakikada Oltan rakip takımın kalecisine baskı yaptı. Kaleci Serkan'ın uzaklaştırmak istediği top Yasin'in önünde kaldı. Yasin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

34'üncü dakikada Sivas Belediyespor'dan İlker'in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Niyazi, topu auta attı.

39'uncu dakikada Sivas Belediyesporlu İlker'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Sinan topu boş kale yerine auta gönderdi.

45'inci dakikada Sivas Belediyespor kazandığı serbest vuruşu ceza sahası içerisine ortalayan Feyyaz'ın topuna Samet Katanalp kafa ile vurarak skoru 2-1'e getirdi.

48'inci dakikada Afjet Afyonspor kazandığı serbest vuruşu Yasin ceza sahası içerisine gönderdi. Yasin'in topuna yükselen Oltan'ın vuruşu auta gitti.

60'ıncı dakika Afjet Afyonsporlu Aykut ceza sahası dışından iki rakip futbolcuyu çalımladıktan sonra topu Oltan'a verdi. Oltan daha sonra topu Aykut'a gönderdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

69'uncu dakikada Afjet Afyonspor'da Ersel ceza sahası dışında Yasin'in verdiği topu orta sahadan alarak rakip kaleye kadar götürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ersel topu auta attı.

85'inci dakika Sivas Belediyespor'da İlker'in ceza sahasına gönderdiği ortada Tunay kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşma Afjet Afyonspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Zafer Stadı

HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Özgür Ertem (xxx), Soner Maraş (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (xxx)- Türker (xxx), Bayram (xxx), Yasin (xxxx)(Dk.89 Abdulkadir(?), Timuçin (xxx), Nazmi (xxx), Ali Kılıç (xxx), Tugay (xxx)(Dk. 46 Aykut xxx), İsmet (xxx), Ersel (xxxx), Oltan (xxx)(Dk. 70 Samet Cantürk xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Nuri Melih (xx), Feyyaz (xx)(Dk. 75 Fatih x), Samet Katanalp(xxx)(Dk.64 Seyid Ahmet xx), Sinan (xxx), Ozan (xx)(Dk. 65 Eren x), İlker (xx), Hüseyin (xx), Tunay (xx), Ali (xx), Niyazi Batuhan (xx)

GOLLER: Dk. 18 Oltan, Dk. 26 Yasin, Dk. 60 Aykut (Afjet Afyonspor) - Dk. 45 Samet Katanalp, Dk. 85 Tunay (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Oltan (Afjet Afyonspor) - Samet Katanalp, Hüseyin, Fatih, Sinan, İlker (Sivas Belediyespor)