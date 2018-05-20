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'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği

'nde kutlama yapmak isteyen lı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 04:03
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği
taraftarları, 21. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. 'nde ise kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Araçlarında Galatasaray bayrağı veya forması olan araçlara saldıran gruptakiler bir aracın camını kırdı, bir taraftarın ise üzerinden Galatasaray forması çıkarttırıldı. Grup halinde caddede slogan atan grubu polis sık sık dağılmaları konusunda uyardı. Grup bir süre sonra dağıldı. Cadde üzerindeki GS Store mağazası önünde de polis ekipleri gece boyunca önlem aldı.
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Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği
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