Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep FK'yı penaltı vuruşları neticesinde 5-4 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 4 - 5 BŞB ERZURUMSPOR

PENALTI ATIŞLARI

G. Gaziantep FK = 4 BŞB Erzurumspor = 5 Jefferson + Lokman Gör - Del Valle - Jasmin Scuk + Mehmet Erdem Uğurlu + Gökhan Karadeniz - Yasin Palaz - Abdülkadir Özdemir - Pierre Webo - Mert Nobre + Ahmet Kesim + Hakan Arslan + Samican Keskin + Metin Yüksel + Tugay Kaçar - Demba Savage+

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

7. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada, penaltı noktası üzerinden topa iyi yükselen Özgür Can Özgür'ün kafa vuruşunda kaleci Hakan Canbazoğlu meşin yuvarlağı tokatlayarak kaleye girmesini önledi. Daha sonra savunma oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

19. dakikada Gazişehir Gaziantep'in sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Del Valle kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada İsmail Konuk'un yaptığı kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Hakan Cancazoğlu güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un rakip ceza sahası yayı önünde kazandığı serbeAntalyaşu Erhan Çelenk kullandı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Gazişehir Gaziantep'in sol taraftan kazandığı korner atışını Del Valle kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Tugay Kaçar'ın röveşatasında, savunma oyuncularına çarpan top, kornere çıktı.

70. dakikada ani gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında, sol kanattan Taylan Antalyalı'nın ceza sahasına yaptığı ortada Burhan Eşer'in kafa vuruşunda top, yandan dışarı gitti.

80. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında sol kanattan ceza sahası içine giren Del Valle'nin kale çizgisi üzerinde yaptığı ortayı kaleci Hakan Canbazoğlu tokatlayarak uzaklaştırdı. Kale önünde topla buluşan Yasin Palaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak, yeniden kaleci Hakan Canbazoğlu'ndan döndü. Savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ceza sahası sol çaprazında kazandığı serbest vuruşu Taylan Antalyalı kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Burhan Eşer'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Normal süresi golsüz tamamlanan karşılaşmada uzatma dakikalarına gidildi.

111. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sağ taraftan kazandığı köşe vuruşunu Erhan Çelenk kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Savage'nin kafa vuruşunda top, yandan dışarı gitti.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Scuk, Mert Nobre, Hakan Arslan, Metin Yüksel ve Savage penaltı atışlarını gole çevirirken, Lokman Gör, Gökhan Karadeniz, Abdulkadir Özdemir bu atışlardan yararlanamadı.

Gazişehir Gaziantep'te ise Nogueira, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Mustafa Sami Can Keskin penaltıları golle sonuçlandırdı. Del Valle, Yasin Palaz, Webo ve Tugay Kaçar penaltıları kaçıran isimler oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, 4 penaltı atışını kurtararak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı yaptı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (Dk. 60 Mustafa Sami Can Keskin), Nogueira, Uğur Akdemir, Segbefia (Dk. 25 Tugay Kaçar), Del Valle, Özgür Can Özcan (Dk. 82 Webo)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Acka, Lokman Gör, Hakan Arslan, Metin Yüksel, Scuk, Taylan Antalyalı (Dk. 100 Gökhan Karadeniz), Burhan Eşer (Dk. 99 Savage), Erhan Çelenk (Dk. 118 Abdulkadir Özdemir), Mert Nobre

Sarı kartlar: Dk. 21 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 42 Gökhan Alsan, 90+1 Nogueira, Dk. 111 İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Dk. 35 Lokman Gör, Dk. 102 Scuk, Dk. 111 Mert Nobre, Dk. 116 Tolga Ünlü (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)