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, 'ın peşinde

Spor Toto 'in yeni takımı , Manisaspor'dan ayrılması beklenen 'ı listesine aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:02
Ankaragücü, Alper Önal'ın peşinde

TFF 2'nci Lig'e ağır borç yükü, transfer yasağı ve dağılmış bir kadroyla düşen Manisaspor'da kongre tarihi 3-10 Haziran olarak belirlenirken kadrodan kopmalar da sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde genç oyunculardan Mehmet Enes ve Asım'ın sözleşmelerini feshettiği Manisaspor'da alacakları için Futbol Federasyonu'na başvurduktan sonra serbest kalmak üzere olan 'a 'in yeni takımı 'nün talip olduğu öğrenildi.

Ligde bu sezon 18 maçta forma giyen 22 yaşındaki forvet, 9 Haziran'a kadar alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı elde edecek.

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Ankaragücü, Alper Önal'ın peşinde
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