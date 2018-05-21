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'nın kadrosu belli oldu

Milli Takımı'nın, 2018 kadrosu kadrosu belli oldu. Chelsea'nin santrforu Morata kadroya giremedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 15:04
İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA 'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Julen Lopetegui, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

Chelsea'den santrfor Alvaro Morata ve savunma oyuncusu Marcos Alonso, Barcelona'dan ise Sergi Roberto kadroya alınmadı.

2018 Dünya Kupası'nda Portekiz, Fas ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek İspanya'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Savunma: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid)

Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid)

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İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
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