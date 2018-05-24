Beşiktaş, Talisca'nın alternatifini İspanya'da buldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki sezon Avrupa'da başarılı bir takım kurmak isteyen siyah beyazlılarda, Talisca'nın ayrılmasının ardından hücum hattında oluşan boşluğu doldurmak için girişimler başladı.
Giriş Tarihi: 24.5.2018 18:55Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 18:56
Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına başladı. Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu.