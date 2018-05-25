Mete İkiz: Fatih Terim'le Galatasaray'ın geleceğini planlamak istiyoruz

Dursun Özbek'le birlikte 7 ay yöneticilik yapmış olan Mete İkiz, UEFA sürecinde Başkan Mustafa Cengiz'e yardımcı oldu ve İsviçre'ye sunuma gitti. Seçimde Ozan Korkut'un ekibinde yer alan İkiz SABAH'a açıklamalar yaptı.

Sabah: Neden Ozan Korkut'un listesine girdiniz?

Mete İkiz: Bildiğiniz üzere Duygun Yarsuvat'ın 7 aylık Başkanlık döneminde Muhasip Üye olarak görev yaparken, Dursun Özbek'i yakından tanıma fırsatını buldum. Aynı şekilde UEFA görüşmelerine hazırlık safhasında Mustafa Cengiz'le de 2 ay kadar yoğun bir mesai içerisinde bulundum. Her iki adayın da benimle çalışmaya niyetini bilmeme ve bu teveccühleri karşısında gururlanmama rağmen, her iki değerli adayın da yönetim tarzlarını yakından görmüş ve yaşamış biri olarak 'Tek Adam' mentalitesiyle çalışmamın mümkün olmaması nedeniyle Ozan Korkut Başkanımızın önderliğinde oluşan Aslan Yürekliler Ekibi'nde yer aldım,

S: Projelerinizi anlatır mısınız?

Mİ: İki sezon sonrasında sona erecek olan Türk Telekom ile imzalanmış olan Stat ismi sponsorluğu için ikisi uluslararası, biri ise Türk şirketi olmak üzere üç adayla ön görüşmeler yapılmış olup, seçildiğimizde uzun vadeli bir stat isim sponsorluğu geliri yaratılması için her türlü imkanımız seferber edilecektir. Düzce'de büyük bir arazinin çok uygun koşullarda Kulübümüze kazandırılması amacıyla Devletimizin ilgili kurumlarıyla ön görüşmeler yapılmış olup, seçildiğimiz söz konusu proje ivedilikle realize edilecek ve böylelikle Kulübümüz birçok aktivitenin düzenlenebileceği bir sosyal tesis kavuşacaktır. Ada'mızın muhacirle anlaşılarak sağlanacak sulhden sonra Kulüp üyelerimizin kullanımına açılmasını taahhüt ediyoruz. Karayolları ile Stadımızın dışına reklam verebilmemiz için gerekli onayı aldığımızda birçok firma ile görüşülecek ve Stadımızın dışındaki reklam mecramızdan hatırı sayılır bir gelir elde edeceğiz.

S: Ünal Aysal 2013'te Fatih Terim'in görevine son verirken bu karara karşı çıkan bir yöneticiydiniz. Terim'le ilgili planlarınızı dinleyelim.

Mİ: Fatih Terim'le Galatasaray'ın gelecek 10 yılını birlikte planlamak ve Sportif A.Ş.'in içerisinde yer alarak alınacak tüm kararlarda bizlerle olmasını istiyoruz. Sportif A.Ş. toplantıları her hafta futbol branşımızın kalbinin attığı Florya Metin Oktay tesisleri olacaktır. Fatih Terim Hocamızın önderliğinde 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak şanlı Galatasaray bayrağını Avrupa'nın zirvesine diken Aslanlarımız bu konumumuzu daha da ileriye götürerek bu sefer Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni alabilmeleri için hayal gücümüze limit koymayacağımızı ve koymuş olduğumuz bu hedefe Sevgili Hocamızla ulaşmak için her türlü çaba ve gayreti sonuna kadar göstereceğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.