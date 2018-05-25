Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesinde Real Madrid ve Liverpool kozlarını Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda paylaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Real Madrid - Liverpool maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Real Madrid, 12 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla en çok kazanan takım. Son iki senenin şampiyonu Real Madrid kupayı müzesine götürerek üst üste üçüncü kez bu sevinci yaşama peşinde.

İngiltere'nin en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takımı ise Liverpool. Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanan Liverpool'un yaşadığı en değerli şampiyonluk 2004-2005 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 25 Mayıs 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan ekini Milan'ı 3-0 geriden gelerek mağlup ederek kazandığı kupa gösteriliyor.

İKİ DEVİN KIEV YOLCULUĞU

Şampiyonlar Ligi'ne H Gurubu'ndaki rakipleri Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile yarışan Real Madrid, grubunu Tottenham'ın ardından 2'nci sırada tamamladı. Sonrasında Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus ve Bayern Münih'i eleyerek Liverpool ile rakip oldu.

Liverpool E Grubu'nda başladığı Şampiyonlar Ligi heyecanında Sevilla, Maribor ve Spartak Moskova ile aynı grupta yer alarak grubunu lider tamamladı. Sonrasında Porto, Manchester City ve Roma'yı Liverpool, Şampiyonlar Ligi finali için Kiev biletini kaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURAN İSİM: RONALDO

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 15 gol kaydederek en çok gol atan oyuncu oldu. Ayrıca Ronaldo, 2013-2014 Şampiyonlar Ligi sezonunda rakip fileleri 17 kez havalandırarak 1 sezonda en çok gol atan oyuncu oldu unvanına sahip. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin de 120 golle en golcü oyuncusu durumunda.

REAL MADRİD İLE LİVERPOOL 6. RANDEVUDA

Real Madrid ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, yarın TSİ 21.45'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

İKİNCİ REAL MADRİD-LİVERPOOL FİNALİ

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 2. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.

Taraflar arasındaki tek final karşılaşması, 1981'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 ayrılan Liverpool, kupayı müzesine götürdü.

Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, 1981'den sonra çıktığı 6 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017) de kazandı.

SON RANDEVU 2014'TE

İki takım son olarak 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Real Madrid, Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki maçı 3-0, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki mücadeleyi de 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

REAL MADRİD'İN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 37 resmi maç yaptı. Bunların 15'ini kazanan İspanyol ekibi, 11'er beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda 52 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 43 gol gördü.

LİVERPOOL'UN İSPANYOLLARA KARŞI KARNESİ

İspanyol takımlarıyla 37 defa karşılaşan Liverpool, bunların 14'ünü kazandı. 11 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin, 12 maçı da berabere bitti.

46 gol atan ve 30 gol yiyen Liverpool, İspanyol ekipleriyle İngiltere dışında oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetti.

LİVERPOOL FİNALE TEK YENİLGİYLE GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Real Madrid ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda sadece bir kez mağlup oldu.

Liverpool, play-off'lar dahil çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 46 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetiminde play-off turunda Hoffenheim'ı iki maçta da yenerek "Devler Ligi"nde gruplara kalmayı başaran Liverpool, E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti.

Grup maçlarında Spartak Moskova ve Maribor'u 7-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Klopp'un öğrencileri, E Grubu'ndan 12 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Portekiz'in Porto, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester City, yarı finalde de İtalya'nın Roma takımlarını saf dışı bırakan Liverpool, finalde Real Madrid'e rakip oldu.

GOLLER SALAH VE FİRMİNO'DAN

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah ve Roberto Firmino oldu.

Liverpool'daki ilk yılında birçok rekora imza atan ve çok sayıda ödül kazanan Mısırlı futbolcu Salah ile Brezilyalı yıldız Firmino, play-off turundan itibaren Liverpool formasıyla 11'er gol kaydetti.

İngiliz ekibinde Sadio Mane 9, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 3, Alex Oxlade-Chamberlain 2 gol buldu.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar Play-off Liverpool - Hoffenheim 2-1, 4-2 E Grubu Liverpool - Sevilla 2-2, 3-3 E Grubu Liverpool - Spartak Moskova 1-1, 7-0 E Grubu Liverpool - Maribor 7-0, 3-0 Son 16 Liverpool - Porto 5-0, 0-0 Çeyrek final Liverpool - Manchester City 3-0, 2-1 Yarı final Liverpool - Roma 5-2, 2-4

KADROSU

Liverpool'un Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No. Adı O G 1 Loris Karius 12 0 22 Simon Mignolet 2 0 52 Danny Ward 0 0

Savunma:

No. Adı O G 2 Nathaniel Clyne 2 0 4 Virgil Van Dijk 5 0 6 Dejan Lovren 13 0 17 Ragnar Klavan 8 0 18 Alberto Moreno 10 0 26 Andy Robertson 5 0 32 Joël Matip 8 0

Orta saha:

No. Adı O G 5 Georginio Wijnaldum 13 1 7 James Milner 12 0 14 Jordan Henderson 11 0 19 Sadio Mane 12 9 20 Adam Lallana 1 0 21 Alex Oxlade-Chamberlain 7 2 23 Emre Can 9 3

Forvet:

No. Adı O G 9 Roberto Firmino 14 11 11 Muhammed Salah 14 11 28 Danny Ings 4 0 29 Dominic Solanke 4 0

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

REAL MADRİD , RONALDO'YA GÜVENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yüksek performansına güveniyor.

Zinedine Zidane teknik direktörlüğündeki Real Madrid, grup aşamasından katıldığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında zorlanmasına rağmen tecrübesiyle adını finalistler arasına yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.

Real Madrid, H Grubu'nda İngiltere'nin Tottenham, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarıyla mücadele etti. Zorlu geçen maçların ardından grubunu Tottenham'ın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain, çeyrek finalde İtalya'dan Juventus, yarı finalde ise Almanya'dan Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Tottenham ve çeyrek final rövanşında Juventus oldu. Madrid ekibi, iki maçta da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

RONALDO TAKIMINI SIRTLIYOR

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, önceki sezonlardaki gibi Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. Yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsan Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını elde etti.

Grup aşamasında 9, son 16 turunda 3 ve çeyrek finalde de 3 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, toplamda attığı 15 golle en yakın rakipleri Liverpoollu Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun 5 gol önünde krallık yarışında açık ara zirvede yer alıyor.

Madrid ekibinde Karim Benzema 4, Marcelo 3, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Borja Mayoral, Marco Asensio, Luka Modric, Nacho, Casemiro ve Sergio Ramos birer gol kaydetti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MAÇLARI

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuç H Grubu Real Madrid-APOEL 3-0 H Grubu Borussia Dortmund-Real Madrid- 1-3 H Grubu Real Madrid-Tottenham Hotspur 1-1 H Grubu Tottenham Hotspur-Real Madrid 3-1 H Grubu APOEL- Real Madrid 0-6 H Grubu Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2 Son 16 Real Madrid-PSG 3-1 Son 16 PSG-Real Madrid 1-2 Çeyrek final Juventus-Real Madrid 0-3 Çeyrek final Real Madrid-Juventus 1-3 Yarı final Bayern Münih-Real Madrid 1-2 Yarı final Real Madrid-Bayern Münih 2-2

KADROSU

Real Madrid'in Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci

No Adı O G 1 Keylor Navas 10 0 13 Kiko Casilla 2 0

Defans

No Adı O G 2 Dani Carvajal 7 0 3 Jesus Vallejo 1 0 4 Sergio Ramos 10 1 5 Raphael Varane 10 0 6 Nacho 7 1 12 Marcelo 10 3 15 Theo Hernandez 3 0 19 Achraf Hakimi 2 0 34 Jose Leon - -

Orta saha

No Adı O G 8 Toni Kroos 11 0 10 Luka Modric 10 1 11 Gareth Bale 6 1 14 Casemiro 11 1 17 Lucas Vazquez 10 1 18 Marcos Llorente 1 0 20 Marco Asensio 11 1 22 Isco 10 0 23 Mateo Kovacic 7 0 24 Dani Ceballos 4 0

Forvet

No Adı O G 7 Cristiano Ronaldo 12 15 9 Karim Benzema 8 4 21 Borja Mayoral 4 1 29 Franchu - -

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)