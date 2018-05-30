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'nun gözü David Deniz'de

, 'dan gurbetçi orta saha oyuncusu 'la ilgileniyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 13:20
Altınordu'nun gözü David Deniz'de

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'nun dış transferde 'dan gurbetçi orta saha oyuncusu 'la ilgilendiği belirtildi.

İsviçre ekibi FC Lausanne-Sport'ta profesyonel olan Lozan doğumlu futbolcu, Türkiye'de kariyerine 2014'te Elazığspor'da başladı. Son 3 sezonda spor'da top koşturan David Deniz, son olarak TFF 2'nci Lig'de 31 maçta 10 kez rakip fileleri sarsarak alkış topladı.

26 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen TFF 2'nci Lig ekibi Bandırmaspor'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. ekibinin, Bandırmaspor'da Play-Off heyecanı yaşayan oyuncu için nabız yokladığı kaydedildi.


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Altınordu'nun gözü David Deniz'de
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