Altınordu'nun gözü David Deniz'de

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun dış transferde Bandırmaspor'dan gurbetçi orta saha oyuncusu David Deniz Kılınç'la ilgilendiği belirtildi.

İsviçre ekibi FC Lausanne-Sport'ta profesyonel olan Lozan doğumlu futbolcu, Türkiye'de kariyerine 2014'te Elazığspor'da başladı. Son 3 sezonda Bandırmaspor'da top koşturan David Deniz, son olarak TFF 2'nci Lig'de 31 maçta 10 kez rakip fileleri sarsarak alkış topladı.

26 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen TFF 2'nci Lig ekibi Bandırmaspor'dan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. İzmir ekibinin, Bandırmaspor'da Play-Off heyecanı yaşayan oyuncu için nabız yokladığı kaydedildi.



