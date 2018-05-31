Fenerbahçeli Oğuz Kağan Güçtekin, Avrupalı devlerin kıskacında!

Avrupa'nın devleri, Fenerbahçe'nin genç yıldızını bekliyor: Oğuz Kağan Güçtekin!

FİNLANDİYA'DA TURNUVADA ONU BEKLİYORLAR

16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek olan 2018 UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye kadrosunda yer alması beklenen Oğuz Kağan Güçtekin, Avrupalı scoutlar tarafından bekleniyor. Devlerin transfer listesinde olduğu belirtilen Oğuz için İtalyan ve İngiliz basını da 'Avrupa'nın en yetenekli orta sahalarından' ifadelerini kullandı.

GUARDIOLA, SCOUTLARINA 'DİKKAT EDİN' DEDİ

1999 doğumlu orta saha oyuncusunu isteyenler arasında ilk sırada Manchester City geliyor. Guardiola, Finlandiya'daki turnuvada oyuncu izlemek için görevlendirdiği scoutlarından Oğuz Kağan'a dikkat edilmesini istedi. Manchester City dışında Roma, Arsenal ve Bayer Leverkusen'in de Oğuz'u takip ettiği, şampiyonanın ardından teklifte bulunacağı belirtildi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2020 yılına kadar sarı lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Oğuz Kağan için belirlenen bonservis bedeli 8-10 milyon Euro civarında. Ancak şu aşamada Fenerbahçe'den ayrılmasına izin verilmesi pek mümkün görülmüyor...

HABER: Serkan AKKOYUN