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, Oblak için devrede

Premier Lig ekibi 'un kaleci arayışları devam ediyor. İlk ini Monaco'dan Fabinho'yu kadrosuna katarak yapan İngiliz ekibi, kaleci arayışında da 'den ve Roma'nın file bekçisi Alisson'u gündemine aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 13:38 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 13:55
Liverpool, Oblak için devrede

İngiliz Mirror gazetesi 'un kaleci inde 'in kalecisi ve Roma'lı file bekçi Alisson'ın gündemde olduğunu yazdı.

OBLAK VE KEPA LİSTE BAŞINDA

Liverpool'un bu transferde oldukça zorlanacağının vurgulandığı haberde, Oblak transferi için 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesi konusunda Liverpool'un nasıl nir yol izleyeceği merak konusu. Ayrıca Liverpool'un bir diğer kaleci adayı ise genç İspanyol kaleci . 'nun kalesini koruyan 23 yaşındaki Arrizabalaga, İspanya'nın Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.

KALECİDEN SONRA SIRADA FEKİR VAR

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Monaco'dan Fabinho'nun transferi sonrasında kaleci arayışlarını sürdürüyor. Ayrıca Klopp Olimpik Lyon'un yıldız futbolcusu Nabil Fekir'in de transferinin, dünya kupası başlamadan önce bitirilmesini istiyor. Lyon'un ise Fekir'in dünya kupasında göstereceği performansla daha büyük bir bonservis bedeli kazanma düşüncesi bulunuyor.

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Liverpool, Oblak için devrede
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