Ali Koç: Aziz Yıldırım en büyük kahramanlığını 3 Temmuz'da gösterdi

Ülker Stadı'nda yapılan seçimli olağan genel kuruluda mevcut başkan Aziz Yıldırım'ı geçerek başkanlığa seçilen Ali Koç, ilk konuşmasını yaptı.

Seçimin Fenerbahçe camiasına hayırlı olmasını dileyen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Bu yolda hep inandım. 'Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak.' dedim. Kendimizden çok emindik ama acaba bir şey de yanlış yaptık mı, dedik. Çünkü hiç kongreye girmemiştik. Bu sevgi, güven az insana nasip olur. Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacak bir eyleme girmedik. Bu kadar organik olabilirdi bir seçim kampanyası. 'Kongreler Fenerbahçe taraftarının sesidir.' dedim. Ben de bu inançla gittiğim her yerde 'Herkes yolcu, taraftar hancıdır. Ben de bir taraftarım.' dedim. Çok duygu yüklüyüm bugün. Bu sizin eseriniz. Siz bana inandınız, ben size inandım. Bir kez bile sizi utandıracak bir şey yapmadım. Camiaya layık olabilmek için çok titiz davrandım. Biz bu başarıyı milyonlarla aldık."

Yönetimindeki Burhan Karaçam ile Semih Özsoy'a teşekkür eden Koç, "Bu yola çıkarken iki kişiye gittim. Biri Burhan Karaçam. 'Sonuna kadar seninleyim.' dedi. Diğeri Semih Özsoy. Bu süreçte minimum hata yaptıysak onun zekası sayesindedir. Yolda tuzaklar oldu, aba altından sopa göstermeye çalışanlar oldu. Bizim korkacağımız bir şey yoktu ve hep doğru bildiğimiz yoldan gittik. Bu iki isme teşekkür etmek istiyorum. Keşke şampiyonluk kutlasaydık, inşallah o günler de gelecek o günleri de kutlayacağız. Ailem her türlü iftiraya göğüs germem de yanımda oldu. Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazandı. Burada hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Hep beraber başardık, esas yolculuk şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK İKLİMİ SİZE SUNACAĞIZ"

Ali Koç, taraftarın hayallerini gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Size, bir hayali gerçeğe dönüştürdüğünüz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Biz de sizin hayalinizi gerçeği dönüştürmek için mücadele edeceğiz. Çok zor bir yolculuğa çıkıyoruz. Biliyorum beklenti çok yüksek. Bundan sonra da hep beraber Fenerbahçe'miz için başaracağız. İçinde bulunduğumuz durum, elimizde sihirli değnek yok. Ben ve arkadaşlarımız, hayallerimizi ve hayallerinizi gerçekleştirecek iklimi size sunacağız. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Eski özümüze, mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun."

"AZİZ YILDIRIM, EFSANE BAŞKANIMIZDIR"

Ali Koç, 20 yıllık başkanlık görevi biten Aziz Yıldırım'ı "efsane" başkan olarak gösterdi.

Kimseye kırgınlığının ve kızgınlığının olmadığını vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke yaşanmasaydı ama artık ne yaşandıysa yaşandı. Bir sözüm de başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. O olmasaydı bu stat olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı Türkiye'de birçok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Yakında Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. Aziz Yıldırım olmasaydı bu da olmazdı. Aziz Yıldırım olmasaydı amatör sporlar Türkiye'de bu kadar gelişemezdi. Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye kattıklarıyla fazlasıyla efsane başkan olmayı hak etmiştir. En büyük kahramanlığını 3 Temmuz'da gösterdi. Bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem de camiamız bu işten çok darbe yedi. Maddi zararlar alınana kadar hepimiz 4 Temmuz'daymışız gibi dimdik duracağız. Fenerbahçe'yle kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Bu işin en büyük mücadelecisi Aziz Yıldırım olacaktır. O bu mücadelenin liderliğini yapmaya devam edecektir. Hepimiz, o mücadelede çorbaya tuzumuzu atacağız. Allah korusun Yargıtay'dan hiç kabullenemeyeceğimiz bir karar çıkarsa o zaman siz taraftarlara yine ihtiyacımız olacak. Biz bir bütün aileyiz."

Ali Koç son olarak, "Bize bu rüyayı yaşatıp hayalimizi gerçeğe dönüştürdüğünüz için teşekkür ederiz. Biz de sizlerin hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.