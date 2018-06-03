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SON DAKİKA: lık resmi sonuçları belli oldu - tebrikleri kabul ediyor

Milyonlarca taraftarının merakla beklediğini Fenerbahçe Spor Kulübü lık lerinde sona gelindi ve Fenerbahçe başkanlık yarışında remi sonuçlar belli oldu. Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda sarı lacivertliler sandığa gitti... Şu anda Fenerbahçe 'nda oy sayım işlemleri sona erdi. İlk resmi sonuçlar sabah.com.tr'de. Fenerbahçe seçim sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz. Aziz Yıldırım mı? Ali Koç mu? Şu anda Ali Koç tebrikleri kabul edilyor...

Giriş Tarihi: 3.6.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 19:52
SON DAKİKA: Fenerbahçe başkanlık resmi sonuçları belli oldu - Ali Koç tebrikleri kabul ediyor

taraftarının merakla beklediği sonuçlar...
'nda gerçekleşen genel kurulda saat 10:00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi ve sandıklar kapatıldı. Rekor katılımın gerçekleştirildiği kongrede bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçildi. adaylarından 36 numaralı sandıkta, ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kongre kartını alan 22 bin üyeden 21 bin 350 kişinin oy kullandığı açıklandı. Bir önceki de 9 bin oy kullanılmıştı. 38 sandığın toplam sonucu belli olduğu zaman, tek seferde sonucun ilan edileceği açıklandı. İlk sandıkta Ali Koç'un oyları, Aziz Yıldırım'ın 2 katından fazla. 2 ve 5. sandıktan sonra 32. sandıkta da Ali Koç'un önde olduğu olduğu belirtiliyor. İşte ilk sonuçlar ve seçimle ilgili ayrıntılar...

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SON DAKİKA: Fenerbahçe başkanlık resmi sonuçları belli oldu - Ali Koç tebrikleri kabul ediyor
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