SON DAKİKA: Fenerbahçe başkanlık resmi sonuçları belli oldu - Ali Koç tebrikleri kabul ediyor

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği sonuçlar...

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen genel kurulda saat 10:00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi ve sandıklar kapatıldı. Rekor katılımın gerçekleştirildiği kongrede bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçildi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kongre kartını alan 22 bin üyeden 21 bin 350 kişinin oy kullandığı açıklandı. Bir önceki seçimde 9 bin oy kullanılmıştı. 38 sandığın toplam sonucu belli olduğu zaman, tek seferde sonucun ilan edileceği açıklandı. İlk sandıkta Ali Koç'un oyları, Aziz Yıldırım'ın 2 katından fazla. 2 ve 5. sandıktan sonra 32. sandıkta da Ali Koç'un önde olduğu olduğu belirtiliyor. İşte ilk sonuçlar ve seçimle ilgili ayrıntılar...